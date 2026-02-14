X!

Uuenev galerii: president andis üle teenetemärgid

President Alar Karis andis üle teenetemärgid.
President Alar Karis andis laupäeval Rakveres Arvo Pärdile pühendatud muusikamajas Ukuaru üle riiklikud teenetemärgid inimestele, kelle pühendumus oma tööle ja kogukonnale on muutnud Eesti elu paremaks.

President ütles Ukuarus peetud kõnes, et teenetemärkide saajad ei ole teinud oma tööd ühe või teise kõrge tunnustuse saamiseks, vaid selleks, et meid ümbritsev oleks üksteist toetavam ja targem. " Et lapsed saaksid parema hariduse ja meie majandus edeneks, et meie inimesed saaks tarvilikku abi ning meie kõik tunneksime ennast kindlamalt," ütles ta.

"Ilma teie tööta oleks Eesti hoopis teistsugune, vaesem ja kõledam. Oma eriilmeliste tegudega olete teinud Eesti paremaks," lausus Karis.

"Teie, lugupeetud teenetemärkide kavalerid, hoiate Eesti vaimselt avarana, tuleviku targemana, seejuures oma juuri ja päritolu armastades ja hinnates," ütles ta veel.

Samuti pidas kõne Riigivapi III klassi teenetemärgi kavaler, kirjanik Leelo Tungal, kes tänas vastsete aumärgisaajate nimel presidenti ja läbi tema kogu Eestimaad suure tunnustuse eest.

"Meie seas on paljude erinevate elualade inimesi – arste, kunstnikke, maaharijaid, meresõitjaid, teadlasi, õpetajaid – ja keegi meist pole ju teinud oma tööd selleks, et kõrgeid aumärke pälvida, kuid kahtlemata valmistab igaühele rõõmu see, kui ta saab tunda end vajalikuna oma rahvale, oma maale," lausus Tungal.

Esinesid Vaiko Eplik, Priit Võigemast ja keelpillikvintett koosseisus Egert Leinsaar, Marge Uus, Sandra Klimaite, Levi-Danel Mägila ja Regina Udod.

Karis tunnustas tänavu vabariigi aastapäeva eel riikliku teenetemärgiga 203 inimest.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

