Pühapäeva päeval läheb ilm veidi mahedamaks

Kui ööl vastu pühapäeva võib temperatuur Eestis langeda lausa -27 kraadini, siis päeval on miinuskraadi kõige rohkem 12.

Öö tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta, kuid paiguti tekib udu. puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -19 kuni -24, paiguti langeb kuni -27 kraadini ning rannikul jääb kohati -8 ja -12 kraadi vahele.

Hommikul on pilvisus vähene ja vahelduv. Lund ei saja, kuid paiguti on udu. Tuul puhub muutliku suunaga 1 kuni 6, saartel läänekaarest 3 kuni 8, iiliti 12 meetrit sekundis. Külma on 18 kuni 23, paiguti 26 ning saarte rannikul kohati 7 kraadi.

Ka päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mandril puhub valdavalt lõunakaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis, saartel ja rannikul läänekaare tuul 3 kuni 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Miinuskraade on 2 kuni 8, Ida-Eestis kuni 12.

Esmaspäev tuleb võrdlemisi pehme. Taevas on muutlik, kohati sajab nõrka lund ning külma on 2 kuni 7, mandril kuni 10 kraadi. Vastlapäeval on pilvisus hõredam ning päev möödub olulise sajuta. Samas aga hakkab õhutemperatuur langema. Teisipäeval on külma keskmiselt 11, kolmapäeval 12 kraadi.