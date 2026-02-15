"Ukraina stuudios" kell 18.45: Neeme Väli ja Raivo Vare

Pühapäeval on "Ukraina stuudio" saatekülalisteks kindralmajor reservis Neeme Väli ja analüütik Raivo Vare.

Venelastelt on rindel võetud Starlinki kasutamise võimalused, samal ajal on ukrainlastel ette näidata väikesi edusamme. Kas need asjad on omavahel seotud, analüüsib kindralmajor reservis Neeme Väli.

Kui tõsiseltvõetavad on taas pealkirjadesse jõudnud teated Venemaa majanduse kohesest kokkukukkumisest ja millist mõju Ukrainale avaldavad viimase aja geopoliitilised muutused, kommenteerib analüütik Raivo Vare.

Saatejuht on Epp Ehand.