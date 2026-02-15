USA pidas kinni järjekordse Venezuelaga seotud naftatankeri

USA kaitseministeerium teatas pühapäeval, et pidas kinni laeva Veronica III, kuna alus püüdis eirata president Donald Trumpi kehtestatud karantiini.

"USA üksused viisid öösel INDOPACOM-i vastutusalas vahejuhtumiteta läbi kontrollreidi, mille käigus tõkestati Veronica III liikumine ja koguneti laeva pardale," seisis sotsiaalmeedias avaldatud postituses.

"Jälgisime alust Kariibi merest India ookeanini, vähendasime vahemaad ja peatasime selle," lisas ministeerium.

Veronica III on järjekordne USA sõjaväe poolt arestitud laev. Arestimiste eesmärk on jõustada sanktsioone ja piirata Venezuela naftaeksporti.

We defend the Homeland forward. Distance does not protect you.



Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the Veronica III without incident in the INDOPACOM area of responsibility.



The vessel tried to defy President Trump's… pic.twitter.com/Tran3cLR9g — Department of War (@DeptofWar) February 15, 2026

Andmebaasi OpenSanctions kohaselt on Veronica III kantud USA rahandusministeeriumi erisanktsioonide nimekirja (SDN).

USA rahandusministeeriumi välisvarade kontrolli osakonna (OFAC) veebilehe andmetel sõidab Veronica III Panama lipu all.

Pentagoni avaldatud videomaterjalist on näha, kuidas USA üksused tankerile tungivad. Trumpi administratsioon on tankereid arestinud osana laiemast strateegiast saavutada kontroll Venezuela nafta üle.

Eelmise nädala jooksul tungis USA sõjavägi India ookeanil veel ühe tankeri, Aquila II pardale. Anonüümsust palunud kaitsevaldkonna ametniku sõnul hoitakse alust kinni seni, kuni USA otsustab selle edasise saatuse.

Trump andis detsembris korralduse sanktsioneeritud tankerid karantiini panna, et avaldada survet tollasele Venezuela presidendile Nicolás Madurole. Maduro peeti kinni tänavu jaanuaris USA sõjalise operatsiooni käigus.

Venezuela naftasektor on olnud USA sanktsioonide all juba aastaid, mistõttu on riik toornafta smuugeldamiseks ülemaailmsetesse tarneahelatesse kasutanud vale lipu all sõitvatest tankeritest koosnevat varilaevastikku.