Hiiumaa ja Saaremaa vaheline jäätee meelitas kohale ka turiste

Foto: Margus Muld/ERR
Üle aastate rajatud jääteede tõttu on Eesti saared saanud rahvusvahelist meediatähelepanu. See on omakorda toonud Saaremaale ja Hiiumaale turiste, kes soovivad jääteel sõitmise kogemust proovida.

Uudis jääteedest jõudis välismeedia kaudu miljonite inimesteni, rääkis Saaremaa valla turismi- ja turundusteenistuse juht Anu Lomp. "See on tore, et me sellist tähelepanu saame. Huvi on tõesti erakordselt suur," märkis ta.

Hiiumaa vallavanem Hergo Tasuja täheldas, et Hiiumaa nimi on maailmas päris hästi levima hakanud. "Loodame, et see avaldab oma mõju terve aasta jooksul, lisas ta.

Reedel käisid jääteel emotsiooni kogemas poisid Bangladeshist.

"Tulin koos kolme sõbraga. Kõik nad juhtisid autot sel teel. Nii et põhimõtteliselt me sõitsime Hiiumaale, tulime tagasi, sõitsime uuesti Hiiumaale nüüd tagasi jälle. Nii et neli korda oli meil erinev juht," rääkis turist Bangladeshist.

Jäätee puhul on aga alati teatud eripärad ja riskid.

"Iga jumala hommik võib see olukord olla erinev," sõnas Verstoni Saaremaa teemeister Marek Koppel.

Kui reedel oli jäätee sõidetav, siis pühapäeva hommik tõi teemeistri sõnadele kinnituse. Jäätee oli hommikul ohtlikke pragusid täis ja jääteed pühapäeval Saaremaa ja Hiiumaa vahel avada ei saanudki.

Aga huvilisi oli ootamas palju, ligi kolmandik välismaiste numbrimärkidega autod. Valdavalt Lätist, aga ka Leedust ja Poolast.

"Ma ootasin seda juba kaheksa aastat. Eelmine kord kui me siia sõitsime muudeti viimasel hetkel. Mäletan, et oli tugev tuul ja murdis jää ja me ei sattunud jääteele. Ja nüüd ootasime ja ootasime ja oleme siin ja jälle ootame. See on selline elamus, mida võib üks kord elus kogeda," rääkis Kaspars Siguldast.

"Rääkisin naisele, et millal veel tuleb selline võimalik või selline külm talv. Ja otsustasime selle pärast ainult tulla!" ütles Juris Cesisest.

Kuigi pole ette teada mitme aasta pärast jääteed võiks taas rajada, ei välista Saaremaa vallavanem, et ka omavalitsus võiks sellesse rahaliselt panustada.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

