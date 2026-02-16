X!

68 protsenti Eesti elanikest külastas viimasel aastal muuseumi

Muuseumidele mõeldes meenub igale teisele kas Eesti Rahva Muuseum (fotol) või Kumu.
Muuseumidele mõeldes meenub igale teisele kas Eesti Rahva Muuseum (fotol) või Kumu.
Viimase 12 kuu jooksul külastas muuseume või elamuskeskusi 68 protsenti Eesti elanikest, selgus Kantar Emori aasta lõpus läbi viidud uuringust. Iga kuuenda külastaja jaoks oli mullu tegemist esimese muuseumikülastusega elus.

Võrdluseks: 2023. aastal oli külastajate osakaal 71 protsenti ehk veidi suurem.

Tuntumad muuseumid ja elamuskeskused on jätkuvalt Eesti Rahva Muuseum (ERM), Kumu kunstimuuseum ja teaduskeskus AHHAA, samuti Eesti Vabaõhumuuseum ja Eesti Meremuuseum. Need on ka viimase aasta jooksul kõige külastatumad muuseumid.     

Kantar Emori uuringuekspert Anu Varblane rääkis, et naised teavad muuseume üldiselt paremini kui mehed. Enamik muuseume meenub spontaanselt sagedamini eestlastele, kuid on ka erandeid. 

"Näiteks Lennusadam, Narva linnus ja Paks Margareeta on keskmisest tuntumad muu rahvuse esindajate seas. Muuseumide ja elamuskeskuste tuntuses püsivad piirkondlikud erinevused: inimesed teavad paremini oma lähiümbruses asuvaid muuseume," lisas ta.  

Külastusaktiivsust mõjutavad ühelt poolt muuseumide programmide atraktiivsus ja inimeste vaba aja veetmise eelistused, teisalt inimeste majanduslik olukord.

"Vastajad tõid avatud kommentaarides korduvalt välja, et huvi muuseume külastada on olemas, ent takistuseks on sellega kaasnev kulu. Eriti puudutab see peresid, kel lisaks piletihinnaga kaasnevale kulule tuleb muuseumi kaugemalt kohale sõita," selgitas Anu Varblane.

Enamasti külastatakse muuseume perega. Mehed eelistavad naistest sagedamini külastada muuseume üksinda, naised seevastu käivad tihedamini muuseumis koos sõpradega.

Viimase 12 kuu jooksul muuseumi külastanutest oli 16 protsendi jaoks tegemist esimese muuseumikülastusega elus. Kõige suuremad erinevused ilmnesid rahvuse lõikes: esmakordsete külastajate seas oli oluliselt enam muu rahvuse esindajaid.

Kantar Emor viis muuseumide uuringu läbi neljandat korda. Novembris 2025 veebi teel läbi viidud küsitluses osales 1252 inimest vanuses 16–84 aastat. 2025. aastal viidi uuring läbi muinsuskaitseameti tellimusel ja uuringu tulemused on kättesaadavad ameti kodulehel

