Otse kell 13.15: riigikogu erikomisjon arutab ekspertidega elektrituru arenguid

Avalikule istungile on kutsutud kliimaministeeriumi rohereformi asekantsler Kristi Klaas ja energeetikaosakonna juhataja Rein Vaks, Eesti Energia juhatuse esimees Andrus Durejko, Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi professor Argo Rosin, energiatehnoloogia instituudi direktor Alar Konist ning Eesti Teaduste Akadeemia energeetikakomisjoni esimees Jaak Aaviksoo ja liige Arvi Hamburg.

Erikomisjoni esimehe Urmas Reinsalu (Isamaa) sõnul on arutelu ajendiks aasta alguse energiašokk, mis on mõjutanud nii kodutarbijate kui ka ettevõtete kulusid ning sealt on esile kerkinud küsimused, miks juhitavad võimsused ei jõudnud turule, miks taastuvenergia pakkumine kukkus ning kuidas hinnatõusu leevendada.

"Jaanuari elektrihinnad näitasid, et energiapoliitilised otsused ei jää paberile, vaid jõuavad otse inimeste arvetele. See vajab ka laiemat vaadet, mida meie energiapoliitikas peaks tegema ja milline peaks olema meie seisukoht Euroopa Liidu energiapoliitikas? Need otsused mõjutavad olemuslikult nii majanduse konkurentsivõimet kui ka inimeste toimetulekut," avaldas Reinsalu arvamust.