Uus elu- ja ärikvartal Tallinnas Admiraliteedi basseni ääres sai ehitusloa

Majandus
Elamu- ja ärikvartal Talsinki.
Tallinnas Admiraliteedi basseini äärde rajatav elamu- ja ärikvartal nimega Talsinki sai ehitusloa. Valmimine on kavandatud etapiliselt aastatel 2028-2029.

Uude elu- ja ärikvartalisse on kavandatud 138 korterit ning üle 32 000 ruutmeetrit üüritavat pinda. Talsinki ankurüürnikuks on SEB Baltimaade peakontor, mis kinnitab arenduse kujunemist targa kapitali ja rahvusvahelise ettevõtluse keskuseks. 

Kvartalit arendab Urmas Sõõrumaa ettevõte US Real Estate. Valmimine on kavandatud etapiliselt aastatel 2028-2029.

Sõõrumaa sõnul rajatakse Talsinkisse uued korterid ja büroopinnad tervikliku linnaruumi osana, millel on julge identiteet ja selge ambitsioon.

"Panustame arhitektuuri, planeeringutesse ja teenustesse, mis toetavad kaasaegset ja mugavat elustiili," ütles Sõõrumaa.

Talsinkist kujuneb autovaba linnaruum, kus sõidukitele rajatakse maa-alune parkimine kahe parkimiskorruse ning ligi 400 parkimiskohaga.

Talsinki arhitektuuri loovad arhitektuuribürood Arhitekt 11 ja HGA, maastikuarhitektuuri autor on TajuRuum. Sisearhitektuuri kujundab korterites stuudio Argus ja LÄVI (bürood). Ehitab Bildgren Ehitus.

Toimetaja: Mari Peegel

Uus elu- ja ärikvartal Tallinnas Admiraliteedi basseni ääres sai ehitusloa

