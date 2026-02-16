Meloni valitsus annab Itaalia politseile võimu juurde

Itaalia peaminister Giorgia Meloni soovib end näidata karmikäelise juhina ning laiendab nüüd politsei volitusi. Peaministri kriitikud kardavad, et valitsus kasutab uusi julgeolekumääruseid vasakpoolsete protestide vaigistamiseks.

5. veebruaril kehtestatud määrus laiendab oluliselt politsei volitusi. Veidi varem toimusid Torinos tänavaprotestid vasakpoolse Askatasuna kogukonnakeskuse sulgemise vastu.

Justiitsminister Carlo Nordio ütles, et määruse eesmärk on takistada Punaste Brigaadide tagasitulek. Minister viitas 1970. ja 1980. aastatel tegutsenud vasakäärmuslikule organisatsioonile, mis pani riigis toime vägivallaakte.

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et avaliku korra jõuline tagamine on osa Meloni poliitilisest identiteedist. Pärast Torino rahutusi külastas Meloni kahte vigastatud politseinikku, üks neist oli langenud haamrirünnaku ohvriks.

"Teeme kõik vajaliku, et selles riigis kord taastada," teatas Meloni.

Veebiväljaanne Politico teatel käsitleb Meloni valitsus vägivaldseid proteste osana laiematest politiseeritud või kuritegelikest suundumustest. Meloni kriitikud leiavad samas, et valitsus on oma korrakaitsemeetmetega liiale läinud.

Itaalia endine peaminister ja vasakpopulistliku Viie Tähe Liikumise (M5S) liider Giuseppe Conte süüdistas Melonit teisitimõtlemise väljendamise takistamises. Ka vasaktsentristliku Demokraatliku Partei liider Elly Schlein leidis, et uued seadused piiravad inimeste vabadusi. President Sergio Mattarella hoiatas samas, et mõned uued meetmed võivad olla vastuolus põhiseadusega.

Itaalia politsei sai tõepoolest rohkelt uusi õigusi. Politseinikke kaitstakse nüüd rohkem ametlike uurimiste eest ning neil on õigus inimesi peatada ja läbi otsida. Riik kehtestas karmid reeglid nugade omamise suhtes ning loob spetsiaalsed tsoonid, kust eemaldatakse inimesed, kelle suhtes on viimase viie aasta jooksul esitatud kuriteosüüdistus, vahendas Politico.

Ka sotsiaalmeedias levisid videod Torinos toimunud protestidest, kus mõlemad pooled süüdistasid teineteist jõhkruses. Kui üks politseinik sai löögi haamriga pähe, siis üks fotograaf teatas, et teda ründasid hoopis korrakaitsjad. Kriitikud leiavad veel, et Meloni kasutab julgeolekuga seotud retoorikat enda propaganda huvides.

Samas näitavad Itaalia siseministeeriumi andmed, et riigis on kuritegevus taandumas. Võrreldes 2024. aastaga langes 2025. aastal mõrvade arv 15 protsenti. Ametlike andmete kohaselt on üldine kuritegevuse tase langenud pandeemiaeelsele tasemele.