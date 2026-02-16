WSJ: miljonid inimesed seisavad Kongos silmitsi näljahädaga

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et rühmitus M23 pole suutnud end Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosas kehtestada ning sõjast räsitud piirkonnas valitseb tõsine toidupuudus. Miljonid inimesed seisavad seetõttu silmitsi näljahädaga.

M23 vallutas umbes aasta tagasi Kongo idaosa suurima linna Goma ja püüab end nüüd piirkonnas kehtestada. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid samas, et rühmitus ajas piirkonnas tegutsevad põllumehed nende maalt minema.

Saak läks raisku, samal ajal blokeerib rühmitus toiduimporti ning enamikus kauplustes on letid tühjad. Nendes poodides, kus toitu veel leidub, on liha, piima, teravilja ja köögiviljade hinnad kerkinud lakke.

Goma linnas töötav meditsiinitöötaja Noella Amisi ütles, et tormas kohe poodi, kui oli Kongo pealinnas Kinshasas elavalt abikaasalt saanud 30 dollarit. Ta pidi tundide kaupa linnas ringi käima, kuid ei leidnudki toitu.

"Ma lihtsalt püüan anda parimat, et mu lapsed ei nälgiks, aga iga päevaga läheb olukord hullemaks," ütles 28-aastane Amisi.

Ajaleht The Wall Street Journal toob välja, et Kongo idaosa on juba aastaid vaevelnud vaesuse käes. Seejärel vallutas maavaraderikka piirkonna Rwanda toetatud rühmitus M23 ning olukord läks veelgi hullemaks.

Rwanda püüab tugevdada oma haaret Kongo idaosa üle ja aitab nüüd M23-l luua seal autonoomset piirkonda. Rwanda enda majandus kasvab kiiresti, osaliselt just tänu Kongos asuvatele maavaradele.

"Kongo idaosa on pikka aega olnud Rwanda salajane majandusmootor. M23 toimib nüüd Rwanda mõjuvõimu relvastatud käepikendusena," ütles Washingtonis asuva mõttekoja Global Initiative analüütik Zobel Behalal.

Analüütikute sõnul meenutab M23 tegevus nüüd olukorda, mis põhjustas 1985. aasta näljahäda Etioopias.

"M23 mässuline rühmitus tekitab jõhkra maksukogumise ning omandiõiguse karmi kontrolli kaudu tsiviilelanikele tohutuid kannatusi," ütles valitsusvälise organisatsiooni International Crisis Group analüütik Richard Moncrieff.

Rwanda eitab M23 toetamist ja väidab, et riigi väed tegutsevad hutu äärmuslaste moodustatud rühmituse vastu. Viimased korraldasid 1994. aasta Rwanda genotsiidi ning põgenesid seejärel Kongosse.

Kongo kommunikatsiooniminister Patrick Muyaya ütles samas, et Rwanda piirab teadlikult toidutarneid riigi idaossa.

"Seda kampaaniat ei saa õigustada enesekaitsena. See on katse kindlustada majanduslik kontroll, tehes seda relvastatud rühmituse abil," ütles Patrick Muyaya.