Suri Oscari-võitja ja "Ristiisa" staar Robert Duvall

Välismaa
Robert Duvall
Robert Duvall Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Mario Anzuoni
Pühapäeval suri 95-aastasena Oscariga pärjatud näitleja Robert Duvall. Tema karjäär kestis ligi kuus aastakümmet ning teda tuntakse rollide poolest filmides nagu "Ristiisa" ja "Tänapäeva apokalüpsis".

Duvalli surmast teatas esmaspäeval tema naise nimel suhtekorraldusagentuur, vahendas telekanal CNN. 

Duvall sündis 5. jaanuaril 1931. aastal Texase osariigis. Ta alustas oma karjääri 1950. aastatel teatrilaval ja teleekraanil, seejärel sai ta tuntuks Hollywoodi filmides.

Ta on osalenud mitmetes legendaarsetes filmides nagu "Ristiisa", "Tänapäeva apokalüpsis" ja "Tender Mercies", viimase eest pälvis ta parima meesnäitleja Oscari.

Ta tegi head koostööd kuulsa filmilavastaja Francis Ford Coppolaga. Esmakordselt tegutsesid nad koos "Ristiisa" filmi (linastus 1972. aastal) puhul, kus Duvall mängis Tom Hagenit. Viimane oli Corleone maffiaperekonna usaldusväärne nõunik.

Copolla ja Duvalli koostöö jätkus 1979. aastal filmis "Tänapäeva apokalüpsis", kus Duvall kehastas ohvitser Kilgore'i. 

Mõlemas filmis tegi Duvall veel koostööd Hollywoodi ühe kuulsaima näitleja Marlon Brandoga. Coppola ise hindas Duvalli professionaalsust ja meisterlikkust, mis aitasid mõlemal filmil saada kultusklassikaks. Duvall kordas Tom Hageni rolli ka Ristiisa triloogia teises osas.

Filmis "Tender Mercies" suutis Duvall oskuslikult peegeldada sügavaid inimlikke emotsioone ja võitis ka Oscari. 

Duvall oli oma eraelus tagasihoidlik ning suutis Hollywoodi skandaale vältida. Ta oli abielus ja tal on mitu last, kuid on alati hoidnud eraelu privaatsena.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: CNN

