X!

Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumi direktoriks saab Ingar Dubolazov

Eesti
Ingar Dubolazov.
Ingar Dubolazov. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Tallinna linnavalitsus kinnitab alates 1. märtsist Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumi direktori ametikohale Ingar Dubolazovi, kes varem on riigi tasandil vastutanud eestikeelsele haridusele ülemineku eest.

Mullu detsembris vabastas Tallinna linnavalitsus ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori Sergei Teplovi, tuues põhjuseks valeandmete esitamisega usalduse rikkumise.

Hariduse abilinnapea Andrei Kante ütles otsust põhjendades, et koolis ilmnesid suured personaliprobleemid ning lisaks vallandatud direktorile lahkus päevapealt ametist kaheksa õpetajat, kes ei vastanud seaduses esitatud keeleoskuse nõuetele. Pärast seda korraldas Tallinna haridusamet konkursi koolile uue juhi leidmiseks. 

Linnavalitsuse korralduse eelnõust selgub, et konkursikomisjon vestles 27. jaanuaril nelja kandidaadiga. Vestlusele kutsutud kandidaadid esitasid enda kohta lühitutvustuse, tutvustasid enda visiooni haridusasutuse juhina ning seejärel vastasid komisjoniliikmete esitatud küsimustele. Pärast kandidaatide ärakuulamist ja sellele järgnenud täiendavat arutelu, valis seitsmeliikmeline komisjon Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktoriks Ingar Dubolazovi.

Uus direktor Dubolazov töötas eelmisel aastal haridus- ja teadusministeeriumis eestikeelsele haridusele ülemineku juhina, kuid 1. augustist jõustunud struktuurireformiga ta koondati. HTM-i asus ta tööle 2018. aastal ning alates 2023. aastast töötas ta eestikeelsele haridusele ülemineku juhina. Ühegi erakonna liige Ingar Dubolazov ei ole.

Kool asub ajaloolises Lenderi koolis

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis õpib üle 800 õpilase. Eesti Teaduste Akadeemia president akadeemik Mart Saarma ja tema õde Riina on teinud haridus- ja teadusministeeriumile varem ettepaneku, et praegu Kesklinna vene gümnaasiumi nime kandvale koolile tuleks anda tagasi Elfriede Lenderi gümnaasiumi nimi.

Elfriede Lenderi Eragümnaasium oli aastatel 1907–1940 Tallinnas töötanud tütarlastegümnaasium. 1935. aastal sai kool uue maja, mis asus aadressil Kreutzwaldi tänav 25. Enne seda tegutseti Maakri tänava hoonetes.

Kool tegutses 1940. aastani, peale mida kool nimetati kool Tallinna 6. keskkooliks. Tänapäeval tegutseb Kreutzwaldi tänava majas Tallinna kesklinna vene gümnaasium, mis oli kuni eestikeelsele õppele üleminekuni venekeelne kool.

Tallinna Kesklinna vene gümnaasium. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR

Samal teemal

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

07:40

Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumi direktoriks saab Ingar Dubolazov

07:39

Saksamaa on raskustes Leetu saadetavasse brigaadi sõdurite leidmisega

07:26

Arendaja kinnitusel töö Tartu Lõunakeskuse lähedale spaa rajamiseks käib

07:00

Otse kell 10: välispoliitika aastaarutelu riigikogus

06:53

Eesti on valmis arutama ETS-i muutmist etteaimatavamaks

06:44

Ukraina süütas droonirünnakuga naftakäitise Krasnodari krais Uuendatud

04:46

Autoromu registrist kustutamise lõiv tõuseb 2027. aastast 800 eurole

00:12

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Maailmarekordit nihutanud Jaapani paar võitis ajaloolise kulla Uuendatud

16.02

Henri Roos Kläbo fenomenist: kõik taandub lõpuks igapäevastele tegevustele

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

16.02

USA peaprokurör avaldas Epsteini toimikutes märgitud 300 kuulsuse nimed

15.02

Sõja 1453. päev: Ukraina ründas Moskvat päevasel ajal droonidega

16.02

Tööandjad ja ametiühingud jõudsid alampalga küsimuses kokkuleppele

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

16.02

Ida-Viru kutsekooli õpilastest viiendik ei taha eesti keelt õppida Uuendatud

16.02

FT: Venemaa saadab Wagneri võitlejad diversante värbama

16.02

Riia palsami tootja on pankroti äärel

16.02

Isamaa Tartu fraktsioon arvab Kris Kärneri enda ridadest välja Uuendatud

16.02

Ukraina ründas Brjanski ja Belgorodi energiarajatisi Uuendatud

16.02

Esmaspäeval algas eelmise aasta tulude deklareerimine

ilmateade

loe: sport

00:12

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:04

Maailmarekordit nihutanud Jaapani paar võitis ajaloolise kulla Uuendatud

16.02

Henri Roos Kläbo fenomenist: kõik taandub lõpuks igapäevastele tegevustele

16.02

Kiibus: kui kohtunikud on Niinaga samal leheküljel, siis võib plusspunkte juurde tulla

loe: kultuur

16.02

Valga teatristuudio tõi lavale muusikali "Mamma Mia!"

16.02

Raine Karbist filmi vändanud Keiti Väliste: tema avatus oli väga üllatav

16.02

Galerii: Kaido Ole avas Raplas näituse "Müüa maja Raplas"

16.02

Galerii: meremuuseumi uuel näitusel näeb muuseumi kunstikogu

loe: eeter

16.02

Vanilla Ninja võitis Eesti Laulu publikuhääletuse mõlemad voorud

16.02

Henry Kõrvits: klaveriõpetaja koputus lõpetas mu muusikakooli tee

16.02

Range vanaisa Tarmo Tiisler: lapselapsed käivad minu juures eluõppe laagris

16.02

Mihkel Zilmer: vananemist aitab ennetada aeglane söömine ja toidu nautimine

Raadiouudised

16.02

Üraskeid jääb Lõuna-Eestis üha vähemaks

16.02

Kapten: Botnica jaoks on tegu kõige keerulisema talvega

16.02

Tööandjad nõustusid viimaks alampalgas kokku leppima

16.02

Päevakaja (16.02.2026 18:00:00)

16.02

Hinnad tõusid jaanuaris ligi neli protsenti

16.02

Norra konservatiivid hääletasid partei üldkogul napilt varandusmaksu kaotamise poolt

16.02

Raadiouudised (16.02.2026 15:00:00)

16.02

Mullu said investeerimiskelmid kätte 6,3 miljonit eurot

16.02

Kersti Kaljulaidi sõnul võiks lastehoiusüsteem arvestada ka hilisemate tööaegadega

16.02

Pärnu hotelli asemele kavandatakse uut elamukvartalit

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo