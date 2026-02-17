Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumi direktoriks saab Ingar Dubolazov

Tallinna linnavalitsus kinnitab alates 1. märtsist Tallinna Kesklinna vene gümnaasiumi direktori ametikohale Ingar Dubolazovi, kes varem on riigi tasandil vastutanud eestikeelsele haridusele ülemineku eest.

Mullu detsembris vabastas Tallinna linnavalitsus ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori Sergei Teplovi, tuues põhjuseks valeandmete esitamisega usalduse rikkumise.

Hariduse abilinnapea Andrei Kante ütles otsust põhjendades, et koolis ilmnesid suured personaliprobleemid ning lisaks vallandatud direktorile lahkus päevapealt ametist kaheksa õpetajat, kes ei vastanud seaduses esitatud keeleoskuse nõuetele. Pärast seda korraldas Tallinna haridusamet konkursi koolile uue juhi leidmiseks.

Linnavalitsuse korralduse eelnõust selgub, et konkursikomisjon vestles 27. jaanuaril nelja kandidaadiga. Vestlusele kutsutud kandidaadid esitasid enda kohta lühitutvustuse, tutvustasid enda visiooni haridusasutuse juhina ning seejärel vastasid komisjoniliikmete esitatud küsimustele. Pärast kandidaatide ärakuulamist ja sellele järgnenud täiendavat arutelu, valis seitsmeliikmeline komisjon Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktoriks Ingar Dubolazovi.

Uus direktor Dubolazov töötas eelmisel aastal haridus- ja teadusministeeriumis eestikeelsele haridusele ülemineku juhina, kuid 1. augustist jõustunud struktuurireformiga ta koondati. HTM-i asus ta tööle 2018. aastal ning alates 2023. aastast töötas ta eestikeelsele haridusele ülemineku juhina. Ühegi erakonna liige Ingar Dubolazov ei ole.

Kool asub ajaloolises Lenderi koolis

Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumis õpib üle 800 õpilase. Eesti Teaduste Akadeemia president akadeemik Mart Saarma ja tema õde Riina on teinud haridus- ja teadusministeeriumile varem ettepaneku, et praegu Kesklinna vene gümnaasiumi nime kandvale koolile tuleks anda tagasi Elfriede Lenderi gümnaasiumi nimi.

Elfriede Lenderi Eragümnaasium oli aastatel 1907–1940 Tallinnas töötanud tütarlastegümnaasium. 1935. aastal sai kool uue maja, mis asus aadressil Kreutzwaldi tänav 25. Enne seda tegutseti Maakri tänava hoonetes.

Kool tegutses 1940. aastani, peale mida kool nimetati kool Tallinna 6. keskkooliks. Tänapäeval tegutseb Kreutzwaldi tänava majas Tallinna kesklinna vene gümnaasium, mis oli kuni eestikeelsele õppele üleminekuni venekeelne kool.