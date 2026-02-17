X!

Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Solman, Haukanõmm, Kante ja Jesse

Tallinna abilinnapea Riina Solman
Tallinna abilinnapea Riina Solman
Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad täna abilinnapead Riina Solman, Monika Haukanõmm, Andrei Kante ja Joel Jesse. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Käsitletavad teemad: Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine; Tallinna haridusasutuste võrgu korrastamise komisjoni moodustamine; ülevaade kultuuriprojektide toetusvooru tulemustest ning spordiprojektide ja esindusvõistkondade toetamisest; Eesti Vabariigi aastapäeva aegne liikluskorraldus; kiirusepiirangud kesklinnas ja Kristiines.

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

