Otse kell 12: Tallinna pressikonverentsil Solman, Haukanõmm, Kante ja Jesse

Tallinna linnavalitsuse pressikonverentsil osalevad täna abilinnapead Riina Solman, Monika Haukanõmm, Andrei Kante ja Joel Jesse. Kell 12 algavat pressikonverentsi näeb otsepildis ERR-i portaalis.

Käsitletavad teemad: Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori ametisse kinnitamine; Tallinna haridusasutuste võrgu korrastamise komisjoni moodustamine; ülevaade kultuuriprojektide toetusvooru tulemustest ning spordiprojektide ja esindusvõistkondade toetamisest; Eesti Vabariigi aastapäeva aegne liikluskorraldus; kiirusepiirangud kesklinnas ja Kristiines.