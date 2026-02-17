Regula sõidud Virtsu-Kuivastu liinil venivad kuni 1,5-tunniseks

TS Laevad andis teada, et Regulaga Virtsu ja Kuivastu vahel reisides tuleb varuda tavapärasest rohkem aega. Päeva esimene graafikujärgne reis kestab koos laadimise ja lossimisega 1 tund ja 30 minutit. Ülejäänud päeva väljumiste sõiduaeg koos laadimise ja lossimisega on orienteeruvalt tund.

Vastavad graafikumuudatused on nähtavad praamid.ee lehel ning juba e-pileti soetanud reisijaid teavitatakse jooksvalt SMS-i teel.

"Madal vesi, erakordselt paks jää ja ebasoodsad tuuled loovad olukorra, kus jääl pole kuskile minna ja nii koguneb see ka sadamatesse ning takistab Regula tööd. Regulale sobiva kai ümbruses Kuivastu sadamas on vesi ka muul ajal madal ja laeval ei ole võimalik suuremal kiirusel kai äärde tulla, et massiga jääd lõhkuda. Põhilaevad silduvad kai äärde otse ja suuremal kiirusel, samal ajal Regulal on vaja silduda kaiga paralleelselt. Põhilaevade kaide kaldaramp aga Regulale ei sobi," selgitab TS Laevade juhatuse esimees Indrek Randveer.

Regula asendab praegu Virtsu-Kuivastu liinil Tõllu, mis siirdus dokitöödele.

"Erakorralised dokitööd planeeriti veebruarikuusse, sest selleks ajaks oli võimalik saada vajalikud varuosad, mille ettetellimise aeg on kaheksa kuud. Samal ajal oli laevaremonditehases vaba aeg, mis sai kirja pandud 2025. aasta augustis," selgitas Randveer.

TS Laevade jaoks on veebruarikuu Randveeru sõnul graafiku vaatest sobilikum aeg, kuna juba aprilli algusest tõusevad reiside mahud, kus dokid mõjutaksid reisijaid rohkem.

Randveer lisas, et viimase kümne aasta jooksul ei ole Läänemerel nii raskeid jääolusid ja madalat veetaset olnud, mis ei andnud augustikuus dokke planeerides alust arvata, et olukord sedavõrd keeruliseks osutub. "Nii Leigrile kui Tõllule oli vaja erakorralised remonttööd igal juhul enne tipphooaega ja varuosade saabudes ära teha," kinnitas TS Laevade juht.