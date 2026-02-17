VW tahab parandada kasumlikkust ja plaanib ulatuslikke kärpeid

Volkswageni (VW) juht Oliver Blume käis välja ulatusliku kulude kärpimise programmi ning raskustes Saksa autotootja seisab silmitsi suurima ümberstruktureerimisega pärast heitgaasipettuse ehk Dieselgate'i skandaali.

Volkswageni kontserni juht Blume esitles jaanuari keskel 120 tippjuhile ulatuslikku kulude kärpimise programmi, mille eesmärk on vähendada 2028. aasta lõpuks kõikide kaubamärkide kulusid 20 protsendi võrra.

Volkswageni kasum on viimasel ajal järsult langenud, kuna USA tollid avaldavad firmale negatiivset mõju. Volkswagen seisab veel ka Hiinas silmitsi järsu nõudluse langusega. Hiina on aastakümneid olnud üks Volkswageni tulutoovamaid turge.

Firma üritab nüüd oma kasumlikkust parandada ning kavatseb seetõttu kulusid kärpida. Allikate teatel pole Volkswagen välistanud ka tehaste sulgemist. Tegemist on tundliku teemaga, sest firma sulges alles hiljuti kehva nõudluse tõttu Dresdenis asuva tehase.

Viimane algatus kulude kärpimiseks põhineb varasematel jõupingutustel. Blume ja VW kaubamärgi juht Thomas Schäferi tahavad 2026. aastaks suurendada kasumit ligi 11 miljardi võrra, et saavutada 6,5-protsendiline müügitulu.

Volkswagen jõudis juba 2024. aastal ametiühingutega kokkuleppele, mille kohaselt kaotatakse Saksamaal enam kui 35 000 töökohta.

Viimased ettepanekud tulevad aga ajal, mil Euroopa autosektor on langenud veelgi suurematesse raskustesse. Blume on varem korduvalt rõhutanud, et firma vajab rangemat eelarvedistsipliini ning peab keskenduma investeeringutele uutesse tehnoloogiatesse.

Volkswagen pole veel täpsemalt oma tulevast kärbete programmi tutvustanud. Blume peaks jagama täpsemat informatsiooni 10. märtsil, kui jagab kontserni aastatulemusi, vahendas Brussels Signals.