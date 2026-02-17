Paide linnapea suundub Tartu teedeteenistuse juhiks

Tartu linnavalitsuse teatel korraldati teedeteenistuse juhataja leidmiseks avalik konkurss, kus osales kolm kandidaati. Nende seast osutus valituks Paide senine linnapea Kaido Ivask.

Ivask oli Paide linnapea aastatel 2011–2013 ning uuesti aasast 2023. Viimastel kohalikel valimistel kandideeris ta Paides ja sai 277 häält, mis oli Isamaa kandidaatidest paremuselt kolmas tulemus.

Ivask on lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskonna ehitusinsenerina ja ta on diplomeeritud teedeinsener. Ta on töötanud erinevatel positsioonidel teedeehitusega seotud firmades ja tal on omavalitsuses töötamise kogemus.

"Teedeteenistuse juhataja ametikoht on mulle erialane väljakutse ning võimalus panustada oma teadmiste ja kogemustega sünnilinna arengusse," sõnas Ivask.

"Mul on hea meel, et linna ühe olulisema töölõigu eest hakkab vastutama nii tugev kandidaat. Kaido pikaajaline töökogemus n-ö teisel pool lauda ehk tööde teostajana on oluline kogu linnamajanduse meeskonnale," ütles Tartu abilinnapea Priit Humal, kes sarnaselt Ivaskiga kuulub erakonda Isamaa.

Paides moodustasid pärast kohalikke valimisi võimuliidu Isamaa, EKRE ja Keskerakond. Vastavalt koalitsioonilepingule, kuulub Paide linnapea koht Isamaale.