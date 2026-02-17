X!

Kutseõpe saab uue õppekava ja vastuvõtukorra

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Uuest õppeaastast tuleb kutseõppesse koos nelja-aastaste kutsekeskhariduse õppekavadega ka uus vastuvõtukord. Kui seni sai õpilane kandideerides valida endale meeldiva eriala, siis uutel õppekavadel saab õpilane sisseastumisel valida vaid valdkonna ning eriala selgub esimese õppeaasta lõpus.

Kutseõppes hakatakse uuest aastast kasutama valdkonnaülest ettevalmistavat aastat, alles mille järel saab eriala valida. Mõnedele noortele võib see olla abiks, kuid neid, kellel juba kindel siht erialavalikul, võib see hoopis eemale peletada, ütles Viljandi kutseõppekeskuse õppeosakonna juht Marge Hein. Tema sõnul vajavad õpilased esimesest koolipäevast peale kindlustunnet, et saavad enda soovitud erialal õppimist jätkata.

"Toon näite siis autovaldkonnast. Ta tahab õppida automaalriks, aga ta kandideerib laiapõhjalisel erialal ja aasta pärast selgub, et näiteks tema õpitulemused ei võimaldanud seda maalrieriala valikut ning saab õpinguid jätkata hoopis näiteks autoplekksepa erialal. Kui see talle huvi ei paku, siis me näeme, et seal võib tulla selline õpimotivatsiooni langus ja sagedad puudumised. Meil õpilasesinduse esindaja sõnastas selle nii, et see on justkui terve aasta kestvad vastuvõtukatsed," sõnas Hein.

Tartu rakendusliku kolledži direktori Raini Jõksi sõnul toob muudatus endaga kaasa rohkelt selgitustööd, kuid vajadusel gruppe ümber sättides on võimalik lahendusi leida.

"Ega me lõpuni tõesti seda olukorda välistada ei saa, aga ma usun, et on ikkagi võimalik need grupid täis saada ja suunata inimesi ümber, kui vaja," lausus Jõks.

Viljandi kutseõppekeskuses kolme-aastase toitlustusteeninduse eriala õpilase sõnul ei ole lisa-aastast kasu, kui õpilane juba teab, mida õppida soovib.

"Kui ma ei oleks alguses kindel olnud, siis võib olla kasu sellest küll, aga kuna ma olin kindel, et ma õpin toitlustusteenindajaks, siis see tunduks minu jaoks ajaraiskamisena natukene, kuna ma tean, mis eriala ma tahan õppida," ütles õpilane Mia Annabel Kesvatera.

Kui Hein ütles, et puuduvad andmed, mis tõendaksid, et ainult valdkonnale kandideerimine on õige samm, siis ministeerium plaanib uue korra edukust analüüsida kandideerimise käigus. Viljandi kutseõppekeskus soovib, et ministeerium pakuks erandit, et võiks ka uutele õppekavadele vastuvõttu korraldada vanaviisi erialapõhiselt.

"Nelja-aastastele õppekavadele selline ühtne süsteem sisseastumisel kehtib kõigile. Kas seal on ees olnud valdkondlik õpe või ei ole, siis sellised teadmised valdkonnast esiteks tulevad kasuks. Teiseks ta võib selle aasta jooksul ikkagi leida enda jaoks veel sobivama eriala ja kolmandaks ei välista mitte miski, et ta sinna sisse saab," sõnas HTM-i kutsehariduspoliitika osakonna juhataja Alo Savi.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

