Sinimäe põhikoolis tähistati vastlapäeva

Teisipäeval tähistati Eestis vastlapäeva. Vastlakommetest on kõigile tuntud kelgutamine, hernesupp ja vastlakuklid. Kõike seda tehti ka Narva-Jõesuu Sinimäe põhikoolis.

Sinimäe põhikooli lastele tehti vastlaliu laskmine isegi huvitavamaks. Lisaks kelgusõidu pikkusele, pidid sõitjad veel ka rõngaga märki tabama. Vastlapäev on mõjuvaks põhjuseks lapsed klassidest välja tuua ja liikuma panna.

"Lapsed peavad liikuma nii palju kui võimalik on ja vastlapäev on ka. Liikumine on meie elu. Kogu aeg seletan neile, et see on väga tähtis," sõnas liikumisõpetaja Kristina Rabtsevitš.

Lapsi oli Sinimäe liumäel palju rohkem kui kelke, kuid korralikku vastlasõitu see ei takistanud. Ka lapsed teadsid, et tuleb olla ettevaatlik ning teistega arvestada.

Sinimäe kooli sööklas pakuti vastlatoite. Köögitädid jagasid hernesuppi. Magustoiduks sai vastlakukleid. Vastlakombed on kõigil teada.

"Kelgutamine ja hernesupi söömine, vastlakukli söömine ka," teadis 6. klassi õpilane Kelli.

Lisaks kelgusõidule ja kuklite söömisele on vastlapäeval au sees jõumängud, näiteks köievedu.