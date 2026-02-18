X!

Läti tõstis 2026. aasta majanduskasvu prognoosi 2,6 protsendini

Välismaa
Raha.
Raha. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR
Välismaa

Läti rahandusministeerium tõstis 2026. aasta sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvuprognoosi 2,6 protsendini, kirjutab LSM.

"See on 0,5 protsendipunkti võrra enam kui mullu juunis," teatas rahandusministeerium ja lisas, et ka lähiaastatel oodatakse veidi kiiremat majanduskasvu, mis jääb prognoosi kohaselt vahemikku 2,5–2,7 protsenti.

Prognoosi muudatused on seotud Läti oodatust tugevama majanduskasvuga eelmisel aastal. Ministeeriumi esialgsel hinnangul võis see varem prognoositud 1,1 protsendi asemel ulatuda kahe protsendini.

Möödunud aasta kiiret kasvu toetas märkimisväärne investeeringute mahu suurenemine – esimese kolme kvartaliga kasvasid investeeringud üheksa protsenti. Seejuures mängisid olulist rolli nii riiklikud investeeringud kui ka Euroopa Liidu fondide projektide elluviimine.

"Pärast mitu aastat kestnud stagnatsiooni on taas kasvama hakanud ka eratarbimine, mis näitas kolmandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,8-protsendilist tõusu. Tugevnenud on ka välissektor: kaupade ja teenuste eksport kasvas kolme kvartaliga 0,8 protsenti," märkis ministeerium.

"Praegused juhtivindikaatorid ja operatiivsed kuupõhised andmed viitavad sellele, et tugev kasv jätkub ka 2025. aasta neljandas kvartalis ja tänavu esimesel poolaastal. Euroopa Komisjoni majandususalduse indeks (ESI) on Läti puhul näidanud kindlat paranemist alates eelmise aasta keskpaigast, jõudes tagasi tasemele, kus see oli enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris," ütles ministeerium kokkuvõttes.

Samal ajal tõstis ministeerium 2026. aasta inflatsiooniprognoosi: kui mullu juunis oodati hinnatõusuks 2,3 protsenti, siis nüüd prognoositakse 2,9 protsenti.

Tööpuuduse osas jäi ministeerium kidakeelseks, märkides, et 2026. aastal jääb see prognoosi kohaselt alla 6,6 protsendi ning võib aasta lõpuks langeda 5,8 protsendini.

Kiirema majanduskasvu, kõrgema inflatsiooni ja piiratud tööjõuressursi tõttu tõsteti tänavust keskmise palga kasvuprognoosi 6,5 protsendini ning 2027. aastaks 6,0 protsendini.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: LSM

Samal teemal

kuulamissoovitus

ära maha maga!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

08:44

ERR-i teleuudised kell 7:00

08:43

Karolin Jürise kehadublant: tippratturina olen ma harjunud kukkuma

08:40

Läti tõstis 2026. aasta majanduskasvu prognoosi 2,6 protsendini

08:34

Isikuomadusi muuta ei ole kunagi hilja

08:32

TÄNA OTSE | Mikaela Shiffrin jahib oma meelisalal kuldmedalit

08:22

Kliimaaktivistidel ei õnnestunud ringkonnakohtus õlitehast takistada

08:10

Riik ignoreeris aastaid probleeme ehitisregistri avalike andmetega

08:05

TÄNA OTSE | Eesti suusatajad lähevad rajale sprinditeates

07:53

FT: Lagarde lahkub Euroopa Keskpanga juhi kohalt enne ametiaja lõppu

07:20

Stellantis toob Euroopas tagasi diiselmootorid

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

00:01

Petrõkina on kõrgetasemelise lühikava järel kümnes, aga vahed on väikesed Uuendatud

17.02

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha Uuendatud

17.02

Soome lahe jääolud on hakanud takistama Vene eksporti

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

17.02

Keskmine vanaduspension tõuseb aprillist 860 eurole

17.02

Autoromu registrist kustutamise lõiv tõuseb 2027. aastast 800 eurole Uuendatud

16.02

Tööandjad ja ametiühingud jõudsid alampalga küsimuses kokkuleppele

17.02

Muuseumid: koolid ei julge enam muuseumidesse tulla Uuendatud

17.02

Meeste teatesõidu olümpiavõitjaks tuli esmakordselt Prantsusmaa, Eesti 13. Uuendatud

17.02

Kaughasartmängu korraldajad maksid annetustena pool miljonit eurot Uuendatud

ilmateade

loe: sport

08:32

TÄNA OTSE | Mikaela Shiffrin jahib oma meelisalal kuldmedalit

08:05

TÄNA OTSE | Eesti suusatajad lähevad rajale sprinditeates

00:51

Milano Cortina olümpia medalitabel Uuendatud

00:43

Petrõkina: väga närviline võistlus, mida nautida ei jõudnudki Uuendatud

loe: kultuur

17.02

Kuressaare teatris jõuab lavale müstiline lugu Abruka saarelt

17.02

Piip ja Tuut teatris esietendub Murphy seadustest rääkiv lavalugu

17.02

Muusika- ja teatriakadeemia tšellofestival täidab pealinna tšellomuusikaga

17.02

Erkki-Sven Tüür: autorialbum sai minu jaoks tähenduse omaaegsest progerokist

loe: eeter

08:43

Karolin Jürise kehadublant: tippratturina olen ma harjunud kukkuma

17.02

ARHIIVIPÄRLID | Meenuta Lia Laatsi tema 100. sünniaastapäeval

17.02

Tinderist tõelise armastuse leidnud paar: me ei taha teineteist muuta

17.02

Eesti Laulu finaal pani fännid juubeldama ja Jüri Muttika saali koristama

Raadiouudised

17.02

Päevakaja (17.02.2026 18:00:00)

17.02

Piiri ööseks sulgemine on pannud Lõuna-Eesti osad ettevõtted sundseisu

17.02

Kooligruppide muuseumibroneeringud on märgatavalt vähenenud

17.02

Eesti toetab jätkuvalt Ukraina territoriaalse terviklikkuse põhimõtet

17.02

Ida-Viru kutsehariduskeskuses toimuvad eesti keele intensiivkursused

17.02

Hooldekodud tõstavad hindu

17.02

Mitmed riigid peavad vajalikuks heitkogustega kauplemise süsteemi muutmist

17.02

Raadiouudised (17.02.2026 15:00:00)

17.02

Tallinn tahab seadusega kehtestatud reegleid kergliikuritele

17.02

Ilm lähipäevil soojemaks ei lähe

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo