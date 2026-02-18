Otse kell 14: riigikogu istung, haridusministri umbusaldamiskatse

Riigikogu kolmapäevase istungi päevakorras on opositsioonipoliitikute umbusaldusavaldus haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele. Kell 14 algavat istungit näeb otsepildis ERR-is.

Umbusaldusavalduse arutelu toimub istungi viimase, 14. päevakorrapunktina, seega võib arutelu lükkuda hilisõhtusse.

Kirjaliku nõude Kallas umbusaldamiseks esitasid 28 riigikogu saadikut. Umbusalduse avaldamise allkirjastasid Isamaa, Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonide liikmed ja fraktsioonitud saadikud.

Umbusaldusavalduse eestvedaja, Isamaa saadiku Tõnis Lukase sõnul on haridus- ja teadusministeerium muutunud Kristina Kallase juhtimisel katselaboriks, kus pidevaid reforme planeerides ja nende läbi viimisel ämbreid kolistades tekitatakse stressi nii õpilastele, haridusasutustele kui ka koolipidajaile.

Viimane taoline näide on põrumine SAIS3 arendusel, mistõttu peavad sel aastal põhikooli lõpetavad õpilased ning koolid viimasel hetkel enda plaanid ümber tegema.

"Vaieldamatult oleme jõudnud nüüd faasi, mil vastutuse tekkinud segaduse pärast peab võtma minister. On ju nii, et ministeerium on väga põhimõttekindel, nõudes vastutust koolijuhtidelt, kui nende koolides leitakse midagi laita. Nüüd siis on aeg olla meil riigikogus nõudlikud ka ministri suhtes," ütles Lukas.

Arutelul esinevad sõnavõtuga umbusaldusavalduse algatajate esindaja ning minister, kellele iga riigikogu liige võib esitada kuni kaks küsimust. Pärast seda toimuvad läbirääkimised, kus saavad sõna võtta fraktsioonide esindajad. Seejärel pannakse ministrile umbusalduse avaldamine hääletusele.

Ministrile avaldatakse umbusaldust, kui selle poolt hääletab riigikogu koosseisu enamus ehk vähemalt 51 riigikogu liiget.