Merz: Saksamaa ei vaja samu hävituslennukeid kui Prantsusmaa

Saksa Eurofighter
Saksa Eurofighter Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Oliver Berg
Kantsler Friedrich Merz andis kolmapäeval avaldatud intervjuus mõista, et Berliin võib loobuda Saksamaa ja Prantsusmaa ühisest kaitseprojektist. Merz ütles, et Saksamaa ei vaja samu hävituslennukeid kui Prantsusmaa.

"Prantslased vajavad järgmise põlvkonna hävituslennukit, mis on võimeline kandma tuumarelvi ja opereerima lennukikandjalt. Seda meil Saksa sõjaväes praegu vaja ei ole," ütles kantsler Saksa taskuhäälingus Machtwechsel.

Programm Future Combat Aircraft System (FCAS) käivitati 2017. aastal, et asendada aastaks 2040 Prantsusmaa hävitaja Rafale ning Saksamaa ja Hispaania kasutatavad Eurofighteri lennukid.

Kolme riigi ühiselt arendatud projekt takerdus aga eelmisel aastal, kui Prantsusmaa ettevõte Dassault Aviation sattus tulisesse vaidlusesse Airbusiga, mis esindab projektis Saksamaa ja Hispaania huve.

Projekt on takerdunud ka laiemate Prantsuse-Saksa erimeelsuste taha, kusjuures Berliin süüdistab Pariisi ebapiisavates pingutustes kaitsekulutuste suurendamiseks.

Merz oli varem lubanud FCAS-i kohta otsuse teha eelmise aasta lõpuks, kuid on lõpliku otsuse tegemise edasi lükanud.

Prantsusmaa on samas jätkuvalt kinnitanud, et projekt on elujõuline.

Merz ütles taskuhäälingus, et Prantsusmaa ja Saksamaa on nüüd eriarvamusel spetsifikatsioonide osas, mis puudutab neile vajaminevat lennukitüüpi.

"Küsimus on nüüd selles: kas meil on jõudu ja tahet ehitada kaks lennukit nende kahe erineva nõueteprofiili jaoks või ainult üks?" küsis Merz.

"Kui seda küsimust ei lahendata, ei saa Saksamaa projektiga jätkata," ütles Merz, lisades, et Euroopas on ka teisi riike, kes on valmis Berliiniga koostööd tegema.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

