Poola armee pani Hiinas toodetud autod musta nimekirja

Poola muretseb, et kaasaegsed autod võivad koguda tundlikke andmeid ning keelas seetõttu Hiinas toodetud sõidukitel sõjaväe aladele sisenemise.

Poola armee teatas, et kaasaegsed sõidukid, mis on varustatud tipptasemel andurite ja sidesüsteemidega, suudavad koguda video-, heli- ja asukohaandmeid. Kasvab mure, et Hiina tootjad võivad jagada neid tundlikke andmeid Pekingiga.

Ka teised autod peavad Poola sõjaväealadele sisenedes välja lülitama funktsioonid, mis salvestavad asukohta ja heli.

Samuti ei tohi ühendada armee telefone Hiinas toodetud sõidukite süsteemidega. Poola armee teatel on kehtestatud meetmed ennetava iseloomuga ja kooskõlas teiste NATO riikide tavadega.

Hiinas toodetud sõidukite osakaal on Poola turul viimastel aastatel suurenenud. Varssavis asuva turu-uuringute firma IBRM Samari andmetel moodustasid Hiina mudelid eelmisel aastal üle kaheksa protsendi uutest registreeritud autodest.

Poola meedias levisid juba jaanuari keskel väited, et armee võib keelata Hiina sõidukitel sõjaväele kuuluvatele aladele sisenemise. Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Guo Jiakun ütles toona, et "Peking jälgib arenguid ning riikliku julgeoleku kontseptsiooni kuritarvitamine tuleb lõpetada."