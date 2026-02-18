New Yorgi linnapea hoiatas 9,5-protsendilise kinnisvaramaksu tõusu eest

New Yorgi linnapea Zohran Mamdani soovib, et osariigi kuberner Kathy Hochul tõstaks rikaste inimeste maksukoormust. Kuberner ei soovi seda sammu astuda ning Mamdani hoiatas, et linn võib eelarveaugu katmiseks tõsta kinnisvaramaksu 9,5 protsendi võrra.

Mamdani teatas teisipäeval, et rikaste inimeste maksukoormuse tõstmine jääb tema esimeseks valikuks. Selline samm nõuab aga osariigi kuberneri heakskiitu.

Mamdani hoiatas, et kui kuberner ei ole tema ettepanekuga nõus, soovitab ta tõsta kinnisvaramaksu 9,5 protsendi võrra. Lisaks võib ta võtta linna reservidest 1,2 miljardit dollarit.

"Me ei taha, et peaksime oma eelarve tasakaalustamiseks pöörduma nii drastiliste meetmete poole. Kuid kuna meil pole muud valikut, oleme sunnitud seda tegema," teatas Mamdani.

Vasakpoolne demokraat Mamdani lubas juba valimiskampaania ajal tasuta ühistransporti, taskukohast eluaset ja suuremat maksukoormust miljonäridele.

Demokraat Hochul ei toeta samas rikaste inimeste maksukoormuse tõstmist, kuid lubas esmaspäeval, et osariik suunab järgmise kahe aasta jooksul rahapuuduses vaevlevale linnale 1,5 miljardit dollarit.

Mamdani administratsioon tuvastas varem, et järgmise kahe aasta eelarvepuudujääk ulatub umbes 12 miljardi dollarini. Pärast mõningaid tulude korrigeerimisi ning Hochuli ja teiste täiendavate meetmete arvestamist on puudujääk 5,4 miljardit dollarit, vahendas The Wall Street Journal.

Kinnisvaramaksu tõus peaks linnakassale tooma juurde ligi 3,7 miljardit dollarit. Linnapea kantselei teatel mõjutaks maksu tõstmine enam kui kolme miljonit elamut ja 100 000 ärihoonet.

Selline plaan on aga pälvinud ulatuslikku kriitikat. Ka New Yorgi linnavolikogu juht Julie Menin ja rahanduskomisjoni juht Linda Lee kritiseerisid võimalikku maksutõusu.

"Ajal, mil newyorklased juba maadlevad taskukohasuse kriisiga, ei tohiks reservidest raha võtmine ega kinnisvaramaksu tõus olla üldse kaalumisel," seisab nende avalduses.

Mamdani peab eelarve vastuvõtmiseks ning kinnisvaramaksu tõusu heakskiitmiseks saama ka volikogu toetuse. New Yorgis suurt mõjuvõimu omav kinnisvarasektori organisatsioon juba teatas, et linn peaks maksude tõstmise asemel kärpima oma kulutusi.

Olukorda püüab veel ära kasutada vabariiklasest Florida kuberner Ron DeSantis, kes tõi välja, et tema juhitud 23 miljoni elanikuga osariigi eelarve on 117 miljardit dollarit. Ligi kaheksa miljoni elanikuga New Yorgi linna eelarve on aga 127 miljardit dollarit.

Floridas on madal maksukoormus, mis on meelitanud osariiki uusi inimesi ja ettevõtteid. Viimastel aastatel on ka paljud New Yorgi jõukamad elanikud kolinud Floridasse, kuna seal on soojem kliima ja madalam maksukoormus.

New Yorgi kuberner Hochul on seetõttu juba teatanud, et ei toeta kinnisvaramaksude tõstmist. Samas tunnistas ta, et kinnisvaramaksu tõstmiseks ei vaja Mamdani ja linnavolikogu tema heakskiitu.

"See on linnapea ja volikogu vaheline asi," ütles Hochul.