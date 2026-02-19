X!

Bigbanki puhaskasum kasvas mullu 38 miljonile eurole

Bigbank.
Bigbank. Autor/allikas: Bigbanki erakogu
Bigbank teenis 2025. aasta neljandas kvartalis 7,7 miljonit eurot puhaskasumit ning kogu aastaga 37,9 miljonit eurot. 2024. aasta tulemustega võrreldes suurenes neljanda kvartali puhaskasum 3,1 miljoni ja 12 kuu puhaskasum 5,6 miljoni euro võrra.

Bigbanki nõuded klientidele kasvasid aasta lõpuks rekordilise 2,7 miljardi euroni, suurenedes kvartaliga 127 miljoni euro võrra (viis protsenti) ja aastaga 511 miljoni euro võrra (23 protsenti). Traditsiooniliselt vedasid kasvu strateegilised äri- ja kodulaenude tooteliinid, teatas pank.

Ärilaenuportfell kasvas kvartaliga 90 miljoni euro võrra 1,0 miljardi euroni ja kodulaenuportfell 47 miljoni euro võrra 820 miljoni euroni. Tarbimislaenuportfell kahanes aga 24 miljoni euro võrra 854 miljoni euroni.

"Tarbimislaenude osatähtsus kogu laenuportfellis on langemas. Tarbimislaenuportfelli kahanemist mõjutas Rootsi filiaali 20 miljoni euro suuruse laenuportfelli müük novembris," selgitas pank.

Hoiuste kasvu vedas neljandas kvartalis tähtajaliste hoiuste portfell, mis suurenes 86 miljoni euro võrra, jõudes 1,4 miljardi euroni. Säästuhoiuse portfell kasvas kvartaliga 54 miljoni euro võrra, jäädes 1,4 miljardi euro tasemele.

Detsembris hakkas Bigbank pakkuma arvelduskontot Eesti äriklientidele, varem pakkus grupp arvelduskontosid vaid eraklientidele.

Bigbanki hoiuste maht kokku kasvas aastaga 486 miljoni euro võrra (20 protsenti) 2,9 miljardi euroni.

Neljanda kvartali intressitulud moodustasid 46,9 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3,5 miljonit eurot. Intressikulud moodustasid 19,3 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,8 miljonit eurot. Bigbanki netointressitulu oli seega aastataguse neljanda kvartaliga võrreldes 4,3 miljoni euro võrra suurem, ulatudes 27,5 miljoni euroni. Terve aasta võrdluses suutis grupp samuti netointressitulusid kasvatada: 2025. aasta 106,2 miljonit eurot ületab eelmise aasta tulemust 3,8 miljoni euro võrra.

Laenuportfelli kvaliteet püsis neljandas kvartalis stabiilsena. Eeldatava krediidikahju netokulu vähenes 2024. aasta sama perioodiga võrreldes 1,0 miljoni euro võrra ja moodustas 3,6 miljonit eurot. Eeldatava krediidikahju netokulu 2025. aasta kogumaht oli 12,0 miljonit eurot, vähenedes aastases võrdluses 11,9 miljonit eurot ehk 50 protsenti.

Bigbanki töötajate arv kasvas kvartaliga 26 ja aastaga 79 inimese võrra 639 töötajani. Palgakulud kasvasid neljandas kvartalis 10,0 miljoni euroni, ületades 2024. aasta sama perioodi näitajat 1,7 miljoni euro võrra. Palgakulud kasvasid aastaga 6,5 miljoni euro võrra 34,4 miljoni euroni.

Bigbanki omakapital kasvas aasta lõpuks 299,4 miljoni euroni ehk kõigi aegade rekordtasemele. Omakapitali tootlus (ROE) oli 13,3 protsenti. Võrreldes 2024. aasta näitajaga kasvas omakapitali tootlus 0,8 protsendipunkti.

Bigbank AS-i juhatuse esimees Martin Länts ütles, et 2026. aasta eesmärgiks on kasvatada edasi laenuportfelli ning viia igapäevapangandus täismahus turule. 

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31. detsember 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,3 miljardit eurot ning omakapital 299 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 188 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja.

