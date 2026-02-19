X!

Tusk kutsus kõiki Poola kodanikke Iraanist viivitamatult lahkuma

Donald Tusk
Donald Tusk Autor/allikas: SCANPIX/EPA/PAWEL SUPERNAK
Peaminister Donald Tusk kutsus neljapäeval kõiki Poola kodanikke üles Iraanist lahkuma pärast seda, kui USA president Donald Trump vihjas taas võimalikule sõjalisele tegevusele islamirežiimi vastu.

"Kõik, kes viibivad endiselt Iraanis, peavad otsekohe lahkuma ning mitte mingil juhul ei tohiks keegi planeerida reisi sellesse riiki," ütles Tusk ajakirjanikele.

"Ägeda konflikti puhkemise võimalus on väga reaalne ning mõne või mõnekümne tunni pärast ei pruugi evakueerimine enam võimalik olla," sõnas Tusk.

See on viimaste kuude jooksul teine kord, kui Poola valitsus kutsub oma kodanikke riigist lahkuma.

USA koondab Iraani lähedale sõjajõude, sealhulgas sõjalaevu, hävituslennukeid ja tankurlennukeid, valmistades sellega ette pinnast võimalikuks pikaajaliseks sõjaliseks kampaaniaks Iraani vastu – juhuks, kui Trump peaks andma vastava käsu.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

