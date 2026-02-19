Trump võib kasutada Chagose saarestikku Iraani pommitamiseks

Suurbritannia valitsus tagastab lähiajal India ookeanis asuvad Chagose saared Mauritiusele ning selle sammuga pole endiselt rahul USA president Donald Trump. Ta andis märku, et Ühendriigid võivad kasutada sealset sõjaväebaasi sõjaliseks tegevuseks Iraani vastu.

Briti peaminister Keir Starmer allkirjastas mullu leppe, mille raames tagastab riik Chagose saared Mauritiusele. Vastutasuks saavad Suurbritannia ja USA kasutada edasi Chagose saartel asuvat sõjaväebaasi. Baas asub Diego Garcial, mis kuulub Chagose saarte hulka.

Trump on varem korduvalt teatanud, et talle see leping ei meeldi ja nimetas saarte tagastamist rumaluseks. Kolmapäeval teatas Donald Trump taas, et Keir Starmer teeb suure vea ning kirjutas sotsiaalmeedias, et britid ei tohiks Diego Garciat ära anda.

Trumpi viimane kriitika Starmeri aadressil tuli vaid mõni tund pärast seda, kui USA välisministeerium oli teatanud, et toetab saarte tagastamise kokkulepet.

Chagose saarestik paikneb India ookeani keskosas. Viimastel päevadel on aga kasvanud USA ja Iraani vahelised pinged ning Trump teatas, et Diego Garcia baas on julgeoleku tagamiseks ülimalt oluline.

"Kui Iraan otsustab lepingut mitte sõlmida, võib Ühendriikidel olla vajadus kasutada Diego Garcia ja Faifordi (asub Inglismaal – toim ) lennuvälja, et peatada äärmiselt ebastabiilse ja ohtliku režiimi rünnak, rünnak, mis võidaks potentsiaalselt toime panna Ühendkuningriigi, samuti teiste sõbralike riikide vastu," teatas Trump.

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et viimane Trumpi sõnavõtt viitab , et USA võib Iraani rünnata. Lehe teatel arvas üks USA valitsusametnik kolmapäeva hommikul, et rünnaku tõenäosus on umbes 90 protsenti. Pärast Trumpi viimast sõnavõttu leidsid mõned ametnikud, et rünnaku tõenäosus on 99 protsenti.

USA koondab ka Iraani lähedale sõjajõude, sealhulgas sõjalaevu, hävituslennukeid ja tankurlennukeid, valmistades sellega ette pinnast võimalikuks pikaajaliseks sõjaliseks kampaaniaks Iraani vastu – juhuks, kui Trump peaks andma vastava käsu.

The Telegraph kirjutab, et Diego Garcia baas võib mängida võimalikus rünnakus kriitilise tähtsusega rolli. Baasi võivad kasutada B-2 pommitajad, samu sõjalennukeid kasutas USA ka suvel toimunud 12-päevase sõja ajal. Iraan asub Diego Garciast mõne lennutunni kaugusel, islamiriigil endal aga puudub võimekus seda baasi rünnata.