Ekspress Grupp kasvatas eelmisel aastal käivet ja tellijate arvu

Majandus
Hans H. Luik.
Hans H. Luik.
Meediagrupi Ekspress Grupp müügitulu kasvas 2025. aastal viis protsenti ja digitaalsete tellimuste arv seitse protsenti. Ettevõtte puhaskasum langes ühekordsete kulude tõttu ühe miljoni euroni.

Ekspress Grupi 2025. aasta IV kvartali müügitulu kasvas aastases võrdluses 0,4 miljoni euro võrra (kaks protsenti), ulatudes 23,9 miljoni euroni. 2025. aasta 12 kuu müügitulu kasvas eelmise aastaga võrdluses 4,1 miljoni euro võrra (viis protsenti) 80,2 miljoni euroni. 

Ekspress Grupi värske juhatuse esimehe Liina Liivi sõnul vedasid müügitulu kasvu grupi investeeringud konverentsiäri, piletimüügi ja digitaalsete väliekraanide valdkonnas. "Teisest küljest avaldas grupi tegevusele mõju Balti riikide ettevõtluskeskkonna üldine madalseis, mis väljendus reklaamitulude seitsmeprotsendises vähenemises 12 kuu jooksul," selgitas Liiv.

Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvasid aastases võrdluses kõigis kolmes riigis. Aastaga sai kontsern Balti riikides juurde ligi 18 000 digitellimust, mida on seitse protsenti rohkem. Ekspress Grupp jõudis 2025. aasta lõpus 256 000 tellimuseni. 

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli neljandas kvartalis 5,3 miljonit eurot, suurenedes aastases võrdluses 0,1 miljoni euro võrra (üks protsent). 12 kuu EBITDA oli 10,8 miljonit eurot, suurenedes aastases võrdluses samuti 0,1 miljoni euro võrra (üks protsent). 

2025. aasta neljanda kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 0,9 miljonit eurot, jäädes eelmisele aastale alla 4,0 miljoni euro võrra. 2025. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 1,0 miljonit eurot, vähenedes 2,2 miljonit eurot. 

Juhatuse esimehe sõnul mõjutasid IV kvartali puhaskasumit negatiivselt ühekordsed kulud kokku summas 4,2 miljonit, mis tulenevad Leedu uudisteportaali Lrytas UAB müügitehingu kahjumist ja kontserni struktuuris Geenius Meedia osaluse Delfi Meedia alla üleviimisega seotud väärtuse allahindlusest. Lisaks mõjutas 12 kuu puhaskasumit ka ühekordne kasum osaluse müügist sidusettevõttes SIA Altero summas 2,0 miljonit eurot. 

Ilma ühekordseid tehinguid arvesse võtmata oli aasta puhaskasum 3,2 miljonit eurot, mis on ligilähedane 2024. aasta tulemusele, jäädes alla ühe protsendiga. 

AS Ekspress Grupp on Baltimaades tegutsev meediakontsern, mis hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub digitaalsete väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Lisaks korraldavad grupi ettevõtted konverentse, koolitusi ja üritusi peamiselt Eestis ja Leedus, aga ka Lätis. Hans H. Luige poolt kontrollitav Ekspress Grupp alustas tegevust 1989. aastal ja annab tööd umbes tuhandele inimesele.

09:21

Otse kell 12: pressikonverents arengutest Ukraina sõja rinnetel

09:20

Raadiouudised (20.02.2026 09:00:00)

09:17

ERR-i teleuudised kell 7:00

09:16

Talisport ja olümpiamängud sõltuvad üha enam kunstlumest

08:50

TÄNA OTSE | Kes võidab meeste ühisstardist sõidu?

08:47

Lõuna-Korea kohus määras ekspresidendile eluaegse vangistuse

08:41

Maailma linnud on jäänud väiksemaks

08:28

Suri "Grey anatoomiast" tuntud näitleja Eric Dane

08:16

Prantsuse vasakpopulistid sattusid pärast meeleavaldaja tapmist surve alla

08:16

TÄNA OTSE | Henry Sildaru võistleb rennisõidu kvalifikatsioonis

