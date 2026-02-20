Ekspress Grupp kasvatas eelmisel aastal käivet ja tellijate arvu

Ekspress Grupi 2025. aasta IV kvartali müügitulu kasvas aastases võrdluses 0,4 miljoni euro võrra (kaks protsenti), ulatudes 23,9 miljoni euroni. 2025. aasta 12 kuu müügitulu kasvas eelmise aastaga võrdluses 4,1 miljoni euro võrra (viis protsenti) 80,2 miljoni euroni.

Ekspress Grupi värske juhatuse esimehe Liina Liivi sõnul vedasid müügitulu kasvu grupi investeeringud konverentsiäri, piletimüügi ja digitaalsete väliekraanide valdkonnas. "Teisest küljest avaldas grupi tegevusele mõju Balti riikide ettevõtluskeskkonna üldine madalseis, mis väljendus reklaamitulude seitsmeprotsendises vähenemises 12 kuu jooksul," selgitas Liiv.

Kontserni meediaettevõtete digitellimuste tulu ja digitellimust omavate inimeste arv kasvasid aastases võrdluses kõigis kolmes riigis. Aastaga sai kontsern Balti riikides juurde ligi 18 000 digitellimust, mida on seitse protsenti rohkem. Ekspress Grupp jõudis 2025. aasta lõpus 256 000 tellimuseni.

Ekspress Grupi kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli neljandas kvartalis 5,3 miljonit eurot, suurenedes aastases võrdluses 0,1 miljoni euro võrra (üks protsent). 12 kuu EBITDA oli 10,8 miljonit eurot, suurenedes aastases võrdluses samuti 0,1 miljoni euro võrra (üks protsent).

2025. aasta neljanda kvartali konsolideeritud puhaskahjum oli 0,9 miljonit eurot, jäädes eelmisele aastale alla 4,0 miljoni euro võrra. 2025. aasta 12 kuu konsolideeritud puhaskasum oli 1,0 miljonit eurot, vähenedes 2,2 miljonit eurot.

Juhatuse esimehe sõnul mõjutasid IV kvartali puhaskasumit negatiivselt ühekordsed kulud kokku summas 4,2 miljonit, mis tulenevad Leedu uudisteportaali Lrytas UAB müügitehingu kahjumist ja kontserni struktuuris Geenius Meedia osaluse Delfi Meedia alla üleviimisega seotud väärtuse allahindlusest. Lisaks mõjutas 12 kuu puhaskasumit ka ühekordne kasum osaluse müügist sidusettevõttes SIA Altero summas 2,0 miljonit eurot.

Ilma ühekordseid tehinguid arvesse võtmata oli aasta puhaskasum 3,2 miljonit eurot, mis on ligilähedane 2024. aasta tulemusele, jäädes alla ühe protsendiga.

