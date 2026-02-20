WSJ: Xi üritab puhastuste abil kindlustada võimu armee üle

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et kompartei peasekretär Xi Jinping jätkab puhastust Hiina armee juhtkonnas ning selle ohvriks langevad nüüd riigi kõrgemad ohvitserid. Lehe hinnangul kindlustab Xi Jinping puhastuste abil oma võimu ning analüütikute sõnul on kesksõjaväekomisjon langenud peasekretäri otsese kontrolli alla.

Hiljuti alustas kompartei uurimist Hiina kõrgeima kindrali Zhang Youxia suhtes. Lisaks Youxiale langes ebasoosingusse veel mitu tähtsat kindralit.

Zhang Youxia vahistati 19. jaanuaril, vahetult enne kavandatud kohtumist kõrgemate kompartei ametnikega.

Kindral aga ei jõudnudki kohtumisele, kuna Xi poolt saadetud turvatöötajad pidasid ta kinni. Zhang Youxia kinnipidamise järel otsisid võimud läbi ka kindrali kodu ja vahistasid tema poja, ütlesid asjaga kursis olevad inimesed ajalehele The Wall Street Journal.

Väidetavalt on Zhang Xi Jinpingi lapsepõlvetuttav ning tema lojaalsust pole varem kunagi kahtluse alla seatud. Tema vahistamine viitab, et Xi jätkab absoluutse võimu kindlustamist ning ta tugevdab oma haaret maailma ühe võimsama sõjaväe üle.

Viimasel kümnendil on mitmed Hiina ohvitserid langenud puhastuse ohvriks. Analüütikute sõnul näitab Zhangi langus, et Xil on raskusi usaldusväärsete inimeste leidmisega.

"Zhang Youxia langus viitab sellele, et Xi ühemehe juhtimine on jõudnud punkti, kus lojaalsus ei taga enam turvalisust. Praeguses etapis ei valitse ta enam stabiilse võimuliidu toel. Pigem loodab ta võimu säilitada pidevate puhastustega," ütles Californias asuva Claremont McKenna kolledži professor Minxin Pei.

Ajaloolased tõmbavad nüüd paralleele Mao Zedongi ajastuga. Kultuurirevolutsiooni ajal kerkis kindral Lin Biao riigi üheks tähtsamaks meheks ning Mao muutus paranoiliseks. Väidetavalt kavandas Lin ka riigipööret, kuid kodusõja võitmisel olulist rolli mänginud kindral suri 1971. aastal salapärases lennuõnnetuses

Ka NSVL-i diktaator Jossif Stalin viis 1930. aastatel nii komparteis, sõjaväes kui ka julgeolekuorganite seas läbi regulaarseid puhastusi. Zhang Youxia langus viitab seega kommunistliku režiimi mustrile, kus juhile lähedal olev inimene võib langeda puhastuse ohvriks.

Asjaga kursis olevad allikad ütlesid, et enne Zhangi vahistamist tegi Xi Jinping ka vajalikke ettevalmistusi. Mõni päev enne Zhangi vahistamist määras Xi Pekingi julgeoleku eest vastutavale eliitväele uue ülema.

Allikate teatel tahtis Xi tagada, et pealinna kaitset juhiks tema määratud ohvitser, mitte Zhangiga seotud sõjaväelane. Pärast neid vangerdusi süüdistati Zhangi tuumasaladuste edastamises USA-le. Lisaks süüdistati teda veel fraktsioonilises tegevuses ja võimu kuritarvitamises (sarnaseid süüdistusi kasutas ka Stalin 1930. aastatel – toim).

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab veel, et Xi alustas oma viimast puhastuste vooru 2023. aasta suvel. Toona alustas Putini vasall Jevgeni Prigožin mässu Kremli režiimi vastu. Asjaga kursis olevate inimeste sõnul tõlgendati Prigožini mässu kompartei sees hoiatuse märgina.

Alates 2023. aasta keskpaigast on kesksõjaväekomisjoni seitsmest liikmest viis oma kohast ilma jäänud. Samal päeval, mil Zhang vahistati, peeti kinni ka teine komisjoni tähtis liige. Xi ei ole organisse uusi inimesi määranud.

Analüütikute sõnul on kesksõjaväekomisjon nüüd Xi otsese võimu all. USA endine luureohvitser Dennis Wilder ütles, et puhastused pole tõenäoliselt veel lõppenud. Zhangilt ja tema liitlastelt võetakse ülestunnistused, mis peaksid paljastama nendega seotud laiema rühmituse.