USA majandus kasvas 2025. aasta viimases kvartalis 1,4 protsenti

Miamis asuv kaubasadam
Miamis asuv kaubasadam Autor/allikas: SCANPIX/AP
USA ajaloo pikim tööseisak pidurdas mullu majanduse arengut ja majandus kasvas eelmise aasta viimases kvartalis kõigest 1,4 protsenti.

Ajalehe The Wall Street Journal küsitletud majandusteadlased eeldasid varem, et majandus kasvab 2,5 protsenti.

Veel kolmandas kvartalis näitas USA majandus jõulist kasvu. Sisemajanduse kogutoodang ehk kõigi majanduses toodetud kaupade ja teenuste väärtus kasvas juulist septembrini kestnud kvartalis hooajaliselt ja inflatsiooniga korrigeeritud 4,4 protsendilise aastamääraga. 

Viimane föderaalvalitsuse seisak kestis kokku 43 päeva. Neljandas kvartalis aeglustus kasv seetõttu järsult, föderaalvalitsuse kulutused vähenesid 16,6 protsenti, mis omakorda vähendas SKP-d ligi 1,2 protsendipunkti võrra. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

USA majandus kasvas 2025. aasta viimases kvartalis 1,4 protsenti

