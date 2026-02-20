X!

Ettevõtted tahavad roheväidete direktiivi kohta rohkem infot

Majandus
Õunalett poes.
Õunalett poes. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Majandus

Septembri lõpus kehtima hakkav Euroopa roheväidete direktiiv keelab edaspidi esitada tootepakenditel tõendamata ökoväiteid. Veidi enam kui pool aastat varem on aga nii kaupmeeste kui ka tootjate seas veel palju segadust ja puuduvad täpsed juhised.

Tarbijate eksitamine on keelatud ka praegu, kuid Euroopa Komisjoni viis aastat tagasi tehtud uuring näitas siiski, et üle poole pakenditel kasutatud keskkonnaväidetest oli eksitav.

"Me nägime, et oli märgiseid, mille puhul ei saa üldse aru, kas see on tootja enda leiutatud, kolmanda osapoole antud või üldtunnustatud märgis. Kui meie ei saa sellest aru, kuidas peaks tarbija aru saama," nentis Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuht Siiri Liiva.

septembrist alates kehtima hakkavad uued nõuded peaksid nüüd selgelt välja tooma, millised keskkonnaväited ja -märgised on keelatud. Kõik väited peavad olema tõendatud sõltumatu osapoole sertifikaadiga. Kuidas pakendid direktiiviga vastavuses on, hakkab kontrollima tarbijakaitseamet.

"Kõige tähtsam on rohepesu lõpetada, et tarbija saaks aru, mida kirjapandu päriselt tähendab, selle asemel et öelda, et see on öko, roheline või keskkonnasõbralik. Teine asi on tagada turul aus konkurents, sest on ettevõtjaid, kes panustavad praegu väga sellesse, et nende tooted oleksid päriselt keskkonnasõbralikud, ja suudavad seda ka tõendada," selgitas TTJA ettevõtluse osakonna juhataja Merike Koppel.

Iseasi, kui selge see direktiiv ettevõtjatele on, ehk millised väljendid pakenditel muutuvad keelatuks ja millised võivad jääda osaks nende kujundusest või turundussõnumist.

"Kui võtame pakendid, kuhu on kirjutatud, et need on taaskasutatavast materjalist või on kasutatud taaskasutatavat materjali – kas need lähevad direktiivi alla või ei lähe? Kui lähevad, peab sellised märked pakenditelt ära võtma või laskma need auditeerida ehk kolmandal osapoolel kinnitada, mis on ettevõtetele kulu," rääkis toiduainetööstuse liidu juhataja Sirje Potisepp.

"Peamine mure praegu on teadlikkus, enamik ettevõtteid ei ole üldse kursis, et sellised nõuded tulevad," tõdes kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil.

Peale selle on kaupmeestel küsimus, mida teha toodetega, mis on juba kauplustes endiste märgistega müügil ja mida enne septembrit ära ei müüda.

"Kui selgub, et mõni toode või tootepakend ei vasta uutele nõuetele, aga kaupmehel on laos veel kogus järel, mida pole jõutud ära müüa – mis nendest toodetest saab? Meie ettepanek on, et need võiks senises korras maha müüa ja uued turule pandud tooted võiksid olla nõuetele vastavad," sõnas Peil.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

Samal teemal

ära maha maga

kuulamissoovitus

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:36

Tallinna Tehnoloogiakolledž avab sügisel drooniakadeemia

21:32

Mistra naiskond alustas Balti liigat võiduga

21:27

Ida-Virumaa koolid tähistasid riigi sünnipäeva väliaktustega

21:21

VAATA OTSE | Henry Sildaru hoiab viimase laskumise eel liidrikohta Uuendatud

21:07

Ettevõtted tahavad roheväidete direktiivi kohta rohkem infot

21:02

Venemaa on Ukrainasse sõdima värvanud üle tuhande keenialase Uuendatud

20:57

Malõgina langes välja ka paarismängus

20:54

USA ülemkohus kuulutas Trumpi globaalsed tollimaksud ebaseaduslikuks Uuendatud

20:51

Viipekeelsed uudised

20:20

Viis Euroopa suurriiki hakkavad arendama odavaid droone

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

00:22

Petrõkina saavutas ilusa olümpiadebüüdi krooniks seitsmenda koha Uuendatud

21:21

VAATA OTSE | Henry Sildaru hoiab viimase laskumise eel liidrikohta Uuendatud

19.02

Kelly Sildaru jäi rennisõidus esimesena lõppvõistluselt välja Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

21:02

Venemaa on Ukrainasse sõdima värvanud üle tuhande keenialase Uuendatud

20:16

MacKinnon murdis soomlaste südamed viimasel minutil Uuendatud

10:04

Kallas koostas Venemaalt nõutavate järeleandmiste nimekirja

19.02

Kaupmeeste hirm: kas septembris rakenduv nõue sunnib osa kaupa hävitama?

16:01

Ühisstardist sõit kujunes Dale-Skjevdali triumfiks Uuendatud

10:15

Olümpiarajale jooksnud huntkoera elab Eestiski paarkümmend isendit

ilmateade

loe: sport

21:32

Mistra naiskond alustas Balti liigat võiduga

21:21

VAATA OTSE | Henry Sildaru hoiab viimase laskumise eel liidrikohta Uuendatud

20:57

Malõgina langes välja ka paarismängus

20:16

MacKinnon murdis soomlaste südamed viimasel minutil Uuendatud

loe: kultuur

18:52

Pärnu suvelavastus noorest merekarust kolib talveks Tallinna Lennusadamasse

18:48

Ugala teatri lavale jõuab põnevusdraama "Seisukoht"

16:00

Uue muusika reede: U2, Lana Del Rey, SZA, Moby, Inger

15:52

Sinijärve raamatusoovitused: Kristi Küppari "Viimane lusikas" on lõbus lugu

loe: eeter

14:56

Raadioteatris esietendub ajalooline helirännak "Sõsarkond"

13:18

Vanilla Ninja manager: mu töös on palju inimeste heatahtlikku mõjutamist

12:04

Zooloog: koidest vabanemiseks tuleb riided ja kuivained korduvalt külmutada

10:09

Pärn-Valdoja: Valérie Perrini teostes saavad kokku elegants ja põnevus

Raadiouudised

19:40

Päevakaja (20.02.2026 18:00:00)

18:30

Abipolitseinikud saaksid seadusemuudatusega liiklusjärelevalve õigusi juurde

15:35

Raadiouudised (20.02.2026 15:00:00)

12:45

Kaitseväe taustaga riigikogu liikmed soovivad Eestisse sõjaväekohut

12:40

Kohus jättis Tartu hoiu-laenuühistu saneerimismenetluse algatamata

12:35

Ilm läheb lähipäevil pehmemaks

12:20

Raadiouudised (20.02.2026 12:00:00)

09:55

Narva volikogu kinnitas 134 miljoni eurose linnaeelarve

09:55

Hispaania asub uurima sotsiaalmeediaplatvormide tegevust

09:55

Õhutemperatuur kerkib saartel kohati ühe plusskraadini

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo