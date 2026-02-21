X!

Transpordiamet sulges Hiiumaa-Saaremaa jäätee

Hiiumaa-Saaremaa jäätee. Autor/allikas: transpordiamet
Transpordiamet sulges laupäeval merevee taseme tõusu tõttu Hiiumaa-Saaremaa jäätee.

"Hiiumaa–Saaremaa trass suleti, kuna merevee taseme tõusu tõttu on vesi jääteel ja liiklemine ei ole hetkel ohutu," teatas transpordiamet sotsiaalmeedias.

Veebilehe Tarktee järgi suleti laupäeval ka Kihnu jäätee. "Laupäeval, 21. veebruaril on jäätee terve päeva suletud tugeva tuule ja pinnatuisu tõttu," teatas leht.

Transpordiamet avas 8. veebruaril selle aasta esimese jäätee Hiiumaal asuva Tärkma ja Saaremaa Triigi vahel. Amet teatas siis, et vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jäätee erakorralist sulgemist.

Esimene jäätee sulgemine toimuski 15. veebruaril, sest veetaseme tõusust olid tekkinud praod. Jäätee avati uuesti 17. veebruaril.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

