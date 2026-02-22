Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu 345 raketi ja drooniga

Oluline pühapäeval, 22. veebruaril kell 13.06:

- Kiievis kostusid pärast ballistiliste rakettide häiret plahvatused;

- Raketid on teel Ukraina erinevate piirkondade suunas;

- Venelaste rünnakus kiirabiautole hukkus neli inimest;

- Venemaa ründas Odessa energiataristut;

- Ukraina relvajõud: lasime öö jooksul alla 345 õhusihtmärgist 307;

- Poolas tõusid Vene rünnakute tõttu õhku hävitajad;

- Lvivis sai arvatavas terrorirünnakus surma üks ja viga 15 inimest;

- Telegrami kanalid teatavad plahvatustest Saratovis, Engelsis ja Luhanskis;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit;

- Vene vägi ründas USA firma tehast Sumõ oblastis.

Kiievis kostusid pärast ballistiliste rakettide häiret plahvatused

AFP ajakirjanike sõnul raputasid pühapäeva varahommikul Ukraina pealinna Kiievit võimsad plahvatused, mis järgnesid võimude antud hoiatusele ballistiliste rakettide ohu eest.

"Tähelepanu! Kiievis on seoses vaenlase ballistiliste relvade kasutamise ohuga välja kuulutatud õhuhäire," teatas linna sõjaväeadministratsioon veidi enne plahvatusi, mis kostusid umbes kell neli hommikul kohaliku aja järgi.

Administratsioon kutsus elanikke üles püsima varjendites kuni häire lõpuni.

Kiievi sõjaväevalitsuse juht Timur Tkatšenko kirjutas, et Svjatõnski linnaosas asuv kõrghoone sai rünnaku tagajärjel kahjustada. Tkatšenko sõnul sai tulekahju alguse hoone katuselt. Ohvrite kohta on info selgitamisel.

Kiievi oblasti administratsiooni juht Mõkola Kalašnik teatas, et Fastivi rajoonis hukkus Venemaa rünnaku tagajärjel 49-aastane mees. Kiievi linnapea Vitali Klitško teatel sai rünnakus vigastada vähemalt kaks inimest - haiglasse viidi üks naine koos oma lapsega.

Ukraina õhuvägi hoiatas uue rünnaku eest

Ukraina õhuvägi hoiatas ka uue raketirünnaku eest Ukraina erinevate piirkondade vastu.

Ukraina õhuvägi kirjutab mitmest raketigrupist, mis liiguvad Kiievi, Žõtomõri, Kirovogradi, Tšerkassõ, Vinnõtsja ja Tšernihivi oblasti suunas.

Varem teatasid jälgimiskanalid Venemaa strateegiliste pommitajate õhkutõusmisest, mis lasid välja tiibrakette. Mõned kanalid teatasid ka hüperhelikiirusega rakettide tulistamisest.

Ukraina avalik-õiguslik ringhääling Suspilne teatas plahvatustest Poltavas, Kropõvnõtskõis ja Mõkolaivis.

Ukraina relvajõud: lasime öö jooksul alla 345 õhusihtmärgist 307

Ukraina õhuväe teatel korraldas Vene armee ööl vastu pühapäeva Ukraina kriitilise taristu vastu õhurünnaku, kasutades 48 raketti, sealhulgas 22 ballistilist raketti, ja 297 ründedrooni.

Peamised rünnakupiirkonnad olid Kiievi, Odessa, Kirovogradi ja Poltava oblast.

Kella 10 seisuga oli õhutõrje alla tulistanud 307 sihtmärki – 33 raketti, sealhulgas kaheksa Iskander-M/S-400 ballistilist raketti, ja 274 erinevat tüüpi drooni.

"Registreerisime 14 raketitabamust ja 23 ründedrooni 14 asukohas, samuti droonide rususid viies asukohas. Teavet mitme vaenlase raketi kohta selgitatakse," teatas Ukraina sõjavägi.

Venemaa ründas Odessa energiataristut

Odessa oblasti administratsiooni juht Oleg Kiper teatas, et ööl vastu pühapäeva korraldas Venemaa sõjavägi droonirünnaku piirkonna energiainfrastruktuurile.

Tema sõnul põhjustasid rünnakud tulekahjusid suurtel aladel, kuid inimohvreid ega vigastatuid ei olnud. Kõik tulekahjud on nüüdseks kustutatud, kirjutab Kiper.

Poolas tõusid Vene rünnakute tõttu õhku hävitajad

Poola armee operatiivjuhatus teatas, et Ukrainat tabanud Vene raketi- ja droonirünnaku tõttu tõusid õhku Poola ja NATO sõjalennukid.

Poola sõjavägi teatas avalduses hävitajate õhku tõusmisest ja õhutõrje rakendamisest Venemaa Föderatsiooni kaugmaa lennuväe tegevuse tõttu, mis viis läbi rünnakuid Ukraina territooriumile.

Poola sõjavägi lisas, et Poola ja NATO lennukite tegevus oli oma olemuselt ennetav ja eesmärk oli tagada õhuruumi turvalisus, eriti ohustatud piirkondadega külgnevatel aladel.

Venelaste rünnakus kiirabiautole hukkus neli inimest

Vene okupatsiooniväed ründasid laupäeval Ukraina Sumõ oblastis kiirabiautot, hukkus neli inimest, vahendas portaal Unian Sumõ oblasti sõjaväevalitsuse teadet.

Rünnaku ohvrite seas oli kaks venda, kellest üks oli 17-aastane, ja abielupaar. Naine oli meedik.

"Vaenlane heitis Znob-Novgorodi asula serval droonilt lõhekeha, mis vigastas kaht venda. Meedikud püüdsid viia haavatud haiglasse, kuid venelased andsid sinna kiirustanud kiirabiautole löögi ründedrooniga," seisis sõjaväevalitsuse avalduses.

Okupantide rünnaku tagajärjel süttis kiirabiauto põlema. Ellu jäi ainult autojuht, kes on raskete põletushaavadega haiglas.

21. veebruari öösel ründasid Vene okupandid Odessat. Kaks eramut ja ühekorruselises hoones asuv korter hävisid täielikult ning lütseum sai oluliselt kahjustada. Kaks tsiviilisikut said vigastada.

Lisaks hoiatas Ukraina peaminister Julia Svõrõdenko, et vaenlane valmistab ette uusi rünnakuid energiasektorile isegi pärast talve. Tema sõnul on ettevalmistused järgmiseks kütteperioodiks juba alanud.

Lvivis sai arvatavas terrorirünnakus surma üks ja viga 24 inimest

Lääne-Ukraina Lvivi linnas sai ööl vastu pühapäeva plahvatustes surma politseinik ja viga veel vähemalt 24 inimest; kohalikud võimud nimetasid toimunut terroriaktiks.

Lvivi oblasti prokuratuuri teatel leidsid plahvatused aset veidi pärast seda, kui politsei reageeris teatele sissemurdmisest kesklinnas asuvasse poodi umbes kell 00.30 öösel.

Esimene plahvatus kärgatas esimese patrulli saabudes, teine plahvatus järgnes mõni hetk hiljem, kui sündmuskohale jõudis teine meeskond.

Ametnike teatel hukkus 23-aastane naispolitseinik, kahjustada said ka patrullauto ja tsiviilsõiduk.

"See on kindlasti terroriakt," ütles Lvivi linnapea Andri Sadovõi Facebooki postituses. "Praegu saab arstiabi 15 inimest, kellest mõned on väga raskes seisundis."

"Üks naispolitseinik suri. Avaldan kaastunnet perele ja lähedastele," lisas ta.

Poola piiri lähedal ja rindejoonest kaugel asuv Lviv on alates Venemaa täiemahulisest sissetungist 2022. aasta veebruaris seisnud silmitsi üksikute rünnakute ja julgeolekuintsidentidega, kuid surmavad plahvatused kesklinnas on haruldased.

Telegrami kanalid teatavad plahvatustest Saratovis, Engelsis ja Luhanskis

Venemaa ja Ukraina Telegrami kanalid teatavad, et Saratovis ja lähedal asuvas Engelsi linnas toimus mitu plahvatust ning piirkonnas töötavad õhutõrjesüsteemid.

Saratovi oblasti kuberner Roman Busargin kirjutas oma Telegrami kanalil, et Venemaa kaitseministeerium teatas droonirünnakute ohust. Saratovi lennujaam on suletud.

Telegrami kanal SHOT teatab kohalikele elanikele viidates, et Saratovis toimus umbes kümme plahvatust, mis panid tööle autoalarmid. Kanali teatel kuuldi Engelsi kohal veel mitu plahvatust.

Telegrami kanalitel ilmusid ka kaadrid, mis näitasid mitut tulekahju Engelsis. Engelsis asub Venemaa strateegiliste pommitajate baas, mis on pidevalt Ukraina rünnakute all. Seal on ka naftahoidla, kus Ukraina allikate sõnul hoitakse sõjalennukite kütust; seda on ka korduvalt droonid tabanud.

Telegrami uudistekanal Exilenova+ teatas, et Ukraina ründas 22. veebruari öösel Venemaa poolt okupeeritud Luhanskis asuvat naftahoidlat.

Rünnakute tagajärjel puhkes öösel rajatises tulekahju, mis jätkus hommikuni, teatas väljaanne kohalikele elanikele viidates.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit

Ukraina relvajõudude pühapäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 259 780 (võrdlus eelmise päevaga +890);

- tankid 11 694 (+9);

- jalaväe lahingumasinad 24 069 (+6);

- suurtükisüsteemid 37 470 (+41);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1652 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1303 (+0);

- lennukid 435 (+0);

- kopterid 348 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 142 113 (+1705);

- tiibraketid 4314 (+0);

- laevad/kaatrid 29 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 79 500 (+205);

- eritehnika 4073 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Vene vägi ründas USA firma tehast Sumõ oblastis

Vene vägi korraldas raketirünnaku USA ettevõttele Mondelez kuuluvale tootmisobjektile Sumõ oblastis Trostjantses, teatas pühapäeval Ukraina välisminister Andri Sõbiha.

"Täna sulges Venemaa veel ühe USA äri Ukrainas - Mondelezi tsiviiltööstusobjekti Trostjantses - ühe esimestest USA suurinvesteeringutest iseseisva Ukraina majandusse," kirjutas Sõbiha sotsiaalmeediaplatvormil X.

"Rakett tabas üht tootmishoonet. Õnneks ohvreid ei olnud. See ei olnud sõjaline sihtmärk, vaid tehas, mis tegutseb 1990-ndatest aastest, toodab maailmas tuntud brände, annab tööd ukrainlastele, annab panuse meie ja Ameerika majandusse," lisas ta.

"Kui Vene raketid ründavad selliseid objekte, on need suunatud mitte ainult Ukraina vastu. Need on suunatud Ameerika ärihuvide vastu Euroopas. Moskva ei saa rääkida majandusdialoogist USA-ga, rünnates tootmisvõimsusi, mis kuuluvad Ühendriikidele," sõnas Sõbiha.

"Tsiviiltööstuse ründamine - see ei ole sõda, see on tahtlik majandusterror. Kindlasti peab olema vastutus (selle eest)," kirjutas Sõbiha.