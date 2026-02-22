Paide uueks linnapeaks saab Aivar Tubli

Linnapea vahetuse tõttu luuakse linnapea kõrvale ka abilinnepea ametikoht.

Töökohavahetuse tõttu tagasiastumisest teatanud Paide linnapea Kaido Ivask suundub tööle Tartu linnavalitsuse teeteenistuse juhi kohale.

Uueks Paide linnapeaks saab aga varasema linnavolikogu esimehe kogemusega Aivar Tubli.

Kaido Ivaski ametist lahkumine üllatas ka tema erakonnakaaslasi Isamaast. Teeinseneri haridusega Ivask põhjendab äraminekut Tartu linna teedeteenistuse juhataja konkursi võitmisega.

"Selliseid konkursse tuleb võib-olla kord 10, 20 aasta jooksul ja mu põhimõte elus on alati panustada sinna, mida sa kõige paremini oskad teha ja kus sa saad ka oma teadmisi, oskusi kõige paremini rakendada. Ja ma usun, et asendamatuid ei ole, iseküsimus on, kuidas välja tuleb," ütles Ivask.

Aastaid rahahädas olnud Paide tänavune eelarve on koguni nii heas seisus, et üle mitme aasta suudetakse taas investeerida. Nii plaanitakse Paidesse ehitada uus huvikeskus, rajada Tarbja-Sillaotsa kergliiklustee, Vallimäe lava saab lahtikäiva varikatuse.

Kuigi Ivaski eelistatuim kandidaat linnapea kohale oli Järvamaa Muuseumi teadusjuht Ründo Mülts, otsustasid koalitsioonikaaslased teisiti.

Isamaa Järvamaa piirkonna juhatuse liige Mihhail Feštšin ütleb, et Isamaa ja EKRE koalitsiooni eelistus on esitada linnapea kandidaadiks Aivar Tubli, kes on varem olnud ka linnavolikogu esimees.

"Ettepanek tehti paar päeva tagasi ja siis tema astus Isamaa parteisse, kirjutas avalduse koalitsiooni ees ja koalitsioonipartnerid toetavad tema kandidatuuri," rääkis Feštšin.

Opositsioonilise Reformierakonna esindaja Tarmo Alt ütleb ametist lahkuva linnapea Kaido Ivaski tegevust kommenteerides, et Ivaski ajal linn küll toimis, ent arengut polnud.

"Eks linnapea tegi oma tööd selle väikese meeskonnaga, kes tal sinna jäänud on. Ta selles suhtes oli kindlasti päris suure surve all, kõikide koalitsioonipartnerite nõudmiste all ja pidi mitmes suunas tegutsema. Linn selles mõttes ju toimis, aga arengut kui sellist ju eriti ei tekkinud selle aja peale," ütles Alt.

Koos uue linnapea palkamisega luuakse abilinnapea koht. Tarmo Alt nõustub, et abilinnapea koht on vajalik.

"Seda me oleme ka enne rääkinud, et linna ei saa niimoodi ainuisikuliselt juhtida.

Aga Aivar Tubli pädevust näitab aeg. Eks juhtimistasandid on erinevad, kust ta tulnud on. Ka temal on mõningaid küsimärke tema eelmistest tegevustest õhus,

nii et kõigepealt on vaja tal linnapeaks saada üldse," rääkis Alt.

Aivar Tubli andis küll koalitsioonile lubaduse linnapea koht vastu võtta, kuid ta ei teinud seda kerge südamega.

"Ei, kerge südamega ei tule midagi, see vastutus on päris suur. Siiamaani olen olnud ju küll omavalitsuses pikalt küll volikogu esimehe ja liikme positsioonis, aga linnapea ja vallavanema positsioonis ma ei olnud enne, see on ikkagi päris suur ettevõtmine," ütles Tubli.

Paide linnavolikogu valib uue linnapea 6. märtsil.