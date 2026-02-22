X!

Vanemad autode ringlusest kadumise viisid on muutunud

Kasutatud autode müügiplats Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Mootorsõidukimaks, registreerimistasu ja järgmisest aastast 800 euroni tõusev registrist kustutamise tasu on muutnud seda, kuidas vanemad autod ringlusest kaovad ja registrist kustutatakse.

Järgmisest aastast maksab kadunud või ise lammutatud sõiduki registrist kustutamine 800 eurot. Praegu on riigilõiv 15 eurot ning inimestel on veel aega oma registrikanded enne kallimat perioodi korda teha. Eelmisel aastal, kui riigilõivu veel polnud, kustutati registrist umbes 60 000 peatatud kandega sõidukit. Peatatud kandes on veel umbes 130 000 sõidukit.

Transpordiameti sõidukite registriosakonna juhataja Märten Surva selgitas Raadio 2 hommikuprogrammis, et kõrge tasu ei puuduta olukordi, kus auto on füüsiliselt alles, vaid neid juhtumeid, kus sõiduk on juba hävinud või omanik on selle ise nõuetele mittevastavalt lammutanud.

"Järgmine aasta siis 800 eurot ja seda on selgitatud seadusandja poolt niiviisi, et see on justkui keskkonnalõiv. Kui sõiduk on ise mittenõuete kohaselt lammutatud, siis seda raha kasutada keskkonna tarbeks," ütles Surva.

Kui auto on alles, saab selle viia litsentseeritud jäätmekäitlejale ning sel juhul kustutatakse sõiduk registrist tasuta. Praktikas jõuab auto lammutusse aga sageli alles siis, kui selle müümine või edasi kasutamine pole enam mõistlik.

Transpordiameti andmetel on pärast registreerimistasu kehtestamist omanikumuutused märgatavalt vähenenud, mis viitab Surva sõnul sellele, et autosid palju ei müüda.

"Sõidukite registreerimisi tehti eelmine aasta üle 50 protsendi vähem kui üle-eelmine aasta, nii et need mahud on väga suuresti langenud," ütles Surva.

Kliimaministeeriumi veondus- ja liiklusvaldkonna juht Margus Tähepõld kinnitab, et tasud ongi kujundatud inimeste otsuseid mõjutama ning need võivad muuta vanemate sõidukite müügi majanduslikult ebaotstarbekaks.

"Eks loomulikult see omaniku vahetusel maksmise kohustus pärsib kasutatud autode turgu. Võibki tekkida olukord, kus sõidukit ei ole enam otstarbekas müüa. Siis võivad ka sõidukid jõuda selle tõttu lammutusse ja oma teekonna lõpetada," ütles Tähepõld.

Autolammutusliidu tegevjuht Siim Sellik ütleb siiski, et lammutusse toodud autode arv ei ole viimase aasta jooksul kasvanud. Tema sõnul mõjutab registreerimistasu kogu turgu ning inimesed hoiavad oma autosid kauem alles.

"Ei saa öelda, et oleks kasvanud. Registreerimismaks on pannud ka sellele sektorile mõjutuse, et inimesed ei loobu oma autodest nii kergesti, ei osta uut, sõidavad vana autoga kauem ja seetõttu jõuab ka vähem autosid lammutustesse," sõnas Sellik.

Sellik lisab, et ametlik lammutamine ise pole keeruline ning paljudel juhtudel saab omanik sõiduki eest ka tasu.

"Lammutused ostavad autosid omanike käest. Kui on vähegi uuem auto, siis kindlasti selle eest on võimalus päris palju raha saada," märkis Sellik.

Kuigi eelmisel aastal kustutati registrist kümneid tuhandeid sõidukeid, ei ole lammutusse jõudvate autode arv kasvanud. See viitab, et uued tasud mõjutavad eelkõige tehinguid ja otsuseid, mitte veel sõidukite hulka teedel või kui palju autosid seisab lihtsalt kasutamata.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

21.02

Vanu busse taastav Heino: millegipärast olen bussidesse armunud

21.02

100-aastane Selma Naber: vabadus on nii suur väärtus, mille nimel tuleb natukene ka kannatada

21.02

Vanilla Ninja osaleb Tšiili muusikafestivalil: see on kultuuriliselt nii huvitav kogemus

20.02

Raadioteatris esietendub ajalooline helirännak "Sõsarkond"

