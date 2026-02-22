Eesti ja Läti sõjaajaloo klubid taaslavastasid vabadussõja lahingu

Lahingute taaslavastamisi on sõjamuuseumis tehtud juba aastaid, kuid seekord osalesid selles esmakordselt ka hobused. Lõuna-Eesti ratsaüksus tõi selleks kohale Eksteni ja Bentoni.

"See soov, et hobust rohkem kasutataks, et hobune leiaks meie ühiskonnas koha ja inimesed saaksid näha, mismoodi teda ajaloos kasutati. Ta on meile oluline pärand ja see on meie soov seda edasi viia," sõnas Lõuna-Eesti ratsaüksuse liige Joosep Tikk.

"Meie lõbustame iseend ilmselgelt, aga eks see on tasuta teatrietendus pealtvaatajatele ja kui 12 või 14 aastat tagasi nendega sai pihta hakatud, siis eesmärk oli ikkagi meie inimeste peas ärgitada mõtlema vabadussõjale, ärgitada neid mõtlema sellele, kust meie riik üldse tuli ja seda ikkagi aeg-ajalt meelde tuletada," lausus Saaremaa Sõjavara Seltsi esimees Margus Sinimets.