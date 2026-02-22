X!

Setomaal tähistati maaselitsa lõppu

Eesti
Setomaal tähistati maaselitsa lõppu.
Setomaal tähistati maaselitsa lõppu. Autor/allikas: ERR
Eesti

Üle kogu Setomaa tähistati täna võinädala ehk maaselitsa lõppu. Lasti liugu, sõideti hobusega, söödi pliine, mängiti pilli ja kannukurlingut. Tegemist on seto kultuuriruumis oluliste pidustustega, mis tähistavad seitsme nädalase paastuaja algust.

Kurling on vallutanud inimeste meeled ning elav seto kultuuriruumgi pole sellest puutumata jäänud. Pühapäeval Obinitsa järvel kogunenud pidulised said kätt proovida seto naiste leiutatud kannukurlingus.

"Meil siis tuligi naistega selline mõte, et kuna olümpial oli see kurling väga oluline ala, siis mõtlesime, et teeme oma kurlingu. Kuna meil kõigil on olemas kannud, siis mõtlesimegi, et teeme kannukurlingu," sõnas Aira Tarros.

Sellised uuendused kõnetavad noorigi, kes maaselitsal on esimest korda.

"Väga tore on. Väga ägedad võistlusalad olid - kannukurling ja kotijooks nagu ikka," sõnas Pilleriin Palok.

Muidugi tehti kõike sedagi, mis on alati maaselitsa juurde kuulunud – söödi pliine, lasti liugu ja sõideti hobusega

Laste lemmik oli püürhäll ehk jääkarusell.

"Vanasti võib-olla ei olnud selliseid asju, nagu meil siin on, näiteks telefonid ja televiisorid. Ma ei ole kindel, aga mulle tundub, et võib-olla vanasti oligi see selline tore mänguasi talvel," ütles Aro Ülper.

Maaselist on viimane suurem pidu enne seitsme nädalase paastuaja algust ja olgugi, et kaasaja Setomaal enam ranget paastu ei peeta, ei minda sellest ka täiesti mööda.

"Igaüks paastub omamoodi. Kas hingeliselt, või kirikuga, aga kedagi ei sunnita. Igaüks teeb nii nagu õigeks peab," sõnas Tarros.

Kõiki teadmisi antakse edasi noorematelegi.

"Mu enda lapsed ka ise küsivad selle kohta, et kuidas me nüüd lähme neid pliine küpsetama, kui paast peaks käima ja millest nemad siis võiksid loobuda. Küll oli juttu, et lihast, aga kui ma pakkusin välja, et äkki magustast, siis see mitte ei läinud," lausus Maarja Hõrn-Ülper.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

ära maha maga

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

21:22

Setomaal tähistati maaselitsa lõppu

21:19

Eesti ainus soolestikumasin aitab teadlastel uurida seedimist ja selle protsesse

21:16

Esmaspäeval võib teedel esineda libedust

21:15

Metsa klubi sai tähtsa võidu Werderi üle

21:02

VAATA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga Uuendatud

20:35

Üle Setomaa tähistati pühapäeval võinädala ehk maaselitsa lõppu

20:34

VIDEO | Hokifinaalis visati kolm väravat, neist üks lisaajal

20:16

Prantsuse suusamägironijad said kahvatumate medalite järel kulla

19:49

Trumpi Florida residentsi turvaperimeetrisse sisenenud mees lasti maha Uuendatud

19:41

Norra oli mängude edukaim medalimaa, tugevalt esines ka võõrustaja Itaalia Uuendatud

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin Uuendatud

13:06

Venemaa ründas Kiievit ja teisi Ukraina linnu 345 raketi ja drooniga Uuendatud

08:21

Vanemate autode ringlusest kadumise viisid on muutunud

21.02

Fico ähvardab jätta Ukraina esmaspäevast elektrita

17:59

USA võitis lisaajal ja sai ajaloo kolmanda hokikulla Uuendatud

17:11

Andersson ületas finišijoone uhkes üksinduses, Keidy Kaasiku sai 13. koha Uuendatud

21.02

Trump kehtestas kõikide riikide impordile 15-protsendilised tollimaksud Uuendatud

26.01

Milano Cortina olümpiamängude ülekannete ajakava

21.02

Riik saatis tippjuhid ligi 160 000 euro eest spaasse kriisijuhtimist õppima

21.02

Eesti kaalub toiduainete märgistamise süsteemi kasutusele võtmist

ilmateade

loe: sport

21:15

Metsa klubi sai tähtsa võidu Werderi üle

21:02

VAATA OTSE | Milano Cortina olümpia lõppeb suurejoonelise tseremooniaga Uuendatud

20:34

VIDEO | Hokifinaalis visati kolm väravat, neist üks lisaajal

20:16

Prantsuse suusamägironijad said kahvatumate medalite järel kulla

loe: kultuur

15:38

German Golubi järgmisest filmist "Teie teenistuses" ilmus esimene lühiklipp

15:31

Loomingu Raamatukogus ilmus itaalia kirjaniku Natalia Ginzburgi romaan "Perekonnaleksikon"

13:05

Berliini filmifestivali Kuldkaru võitis poliitiline draama "Kollased kirjad"

12:45

Selgusid Tartu Kultuurikandja 2025 laureaadid

loe: eeter

16:12

ETV2 teemaõhtu on pühendatud kirjanik Raimond Kaugverile

13:41

Reigo Tamm: tenorid oskavad ka normaalse häälega rääkida ja laulda

13:21

Elina Nechayeva: meeskoori kuulamine on nagu teraapia

10:57

Rahvusringhäälingu kanalid tähistavad vabariigi aastapäeva

Raadiouudised

18:50

Berliini filmifestivali võitis Türgi päritolu Saksa režissööri Ilker Tšataki draama "Kollased kirjad"

18:50

Tartu teadlased ja looduskaitsjad muretsevad rohealade niitmiste pärast, mida linnavalitsus plaanib

18:35

Pärnu linnavolikogu võttis vastu linna kunagise linavabriku territooriumile kavandatava elu- ja ärikvartali detailplaneeringu

18:30

Vanade autode ringlusest kadumine on muutunud

10:40

Tuleva nädala ilm on muutlik, nädala lõpus võib sadada vihma

21.02

Pärnu Muuseumis on uus püsinäitus „Madonna ja võti. Manifest ja supelvanker”

21.02

Paides vahetub linnapea

21.02

Päevakaja (21.02.2026 18:00:00)

20.02

Päevakaja (20.02.2026 18:00:00)

20.02

Abipolitseinikud saaksid seadusemuudatusega liiklusjärelevalve õigusi juurde

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo