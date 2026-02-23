USA-d tabanud võimsa tormi tõttu kehtestas New York liikumiskeelu

New York keelas esmaspäeval autoliikluse ja sulges koolid, samal ajal kui elanikud valmistusid Ühendriikide kirdeosa tabanud võimsaks lumetormiks.

Riikliku ilmateenistus (NWS) prognoosis, et Marylandist kuni Uus-Inglismaa kaguosani tekivad kiiresti tuisuolud, mis muudavad liiklemise äärmiselt ohtlikuks.

Tormi haripunktis võib lund sadada viis kuni 7,5 sentimeetrit tunnis ning selle teele jääb ligi 54 miljonit inimest.

Esmaspäeva varahommikuks oli torm juba jõudnud New Yorgini, vähendades nähtavust sedavõrd, et Wall Streeti pilvelõhkujad olid kõrvalasuvast Brooklyni linnaosast vaevu nähtavad.

Prognoosijate sõnul on tiheda lumesaju ja tugevate tuuleiilide tõttu tõenäolised elektrikatkestused. Esmaspäeval Eesti aja järgi kell 06.39 oli seireveebilehe poweroutage.us andmetel New Jersey osariigis elektrita ligi 80 000 klienti.

Samal ajal on lennujälgija FlightAware'i andmetel esmaspäeva varahommikuse seisuga tühistatud üle 5000 lennu.

Rohkem kui kaheksa miljoni elanikuga New Yorgis ütles linnapea Zohran Mamdani, et tänavad, kiirteed ja sillad suletakse pühapäeva õhtul kella 21.00-st kuni esmaspäeva keskpäevani.

Keeld ei kehti elutähtsate teenuste osutajatele ega newyorklastele, kes peavad reisima hädaolukordade tõttu.

Brooklynis elav 33-aastane Brandon Smith kurtis, et mõned töökohad on jäänud avatuks, kuigi teed on suletud.

"Enamikul newyorklastel on raske liigelda, sest peame ikkagi tööle minema. On kahetsusväärne, et liiklus on peatatud, sest tööandjad kutsuvad meid endiselt tööle," ütles ta.

New Jersey kuberner Mikie Sherrill kuulutas pühapäeva keskpäevast välja eriolukorra, mis vabastab rahalisi vahendeid ja võimaldab ressursside kiiret kasutuselevõttu ilmastikukriisi lahendamiseks.

Bostonis sulges linnapea Michelle Wu esmaspäeval kõik munitsipaalkoolid ja linnahooned.

"Palume kõigil ette planeerida, püsida turvaliselt ja soojas ning hoiduda teedele tulemast, et toetada meie kommunaal- ja päästeteenistuste tööd," ütles Wu.