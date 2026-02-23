X!

Suri Eesti juurtega Anna Murdoch-Mann

Välismaa
Anna Murdoch-Mann Los Angeleses 1998. aastal
Anna Murdoch-Mann Los Angeleses 1998. aastal Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Möödunud nädalal suri 81-aastasena Anna Murdoch-Mann. Eesti juurtega ajakirjanik oli abielus Rupert Murdochiga ning nende ühine laps Lachlan peaks tulevikus asuma maailma ühe võimsama meediaimpeeriumi etteotsa.

Neiupõlves Anna Maria Tõrv sündis 1944. aastal Šotimaal, tema isa Jakob Tõrv oli pärit Eestist. 1967. aastal abiellus Anna Rupert Murdochiga, nad lahutasid 1999. aastal.

94-aastane Rupert Murdoch kontrollib meediakontserni, mille alt ilmuvad mitmed väljaanded, nagu The Times, The Wall Street Journal, The Sun ja New York Post.

Rupert Murdochile kuulub veel Fox News ja suur hulk kohalikke tele- ning raadiokanaleid. Vabariiklaste selja taga olev Fox News on ülekaalukalt USA suurim uudistekanal. 

Kuna vabariiklased kontrollivad praegu nii kongressi kui ka Valget Maja, on Fox eeldatavasti USA mõjuvõimsaim telekanal. Foxi juhtimisel mängib olulist rolli Lachlan Murdoch, kellest peaks saama ka Rupert Murdochi mantlipärija.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BBC

