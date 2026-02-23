X!

Briti politsei vahistas endise suursaadiku Peter Mandelsoni

Peter Mandelson
Peter Mandelson Autor/allikas: SCANPIX/Marcin Nowak/London News Pictures via ZUMA Press Wire
Londoni politsei vahistas endise Suurbritannia suursaadiku USA-s Peter Mandelsoni. Vahistamine on seotud ametiseisundi kuritarvitamise uurimisega, mille ajendiks on Mandelsoni sidemed seksuaalkurjategija Jeffrey Epsteiniga.

72-aastane Mandelson tagandati Briti diplomaatilise teenistuse prestiižseimalt ametikohalt möödunud aasta septembris, mil tema ja Epsteini lähedase sõpruse tegelik ulatus hakkas avalikuks saama.

Käesoleva kuu alguses käivitas politsei Mandelsoni suhtes kriminaaluurimise pärast seda, kui peaminister Keir Starmeri valitsus andis uurijatele üle endise suursaadiku ja Epsteini vahelise kirjavahetuse.

"Politseiametnikud vahistasid 72-aastase mehe kahtlustatuna ametiseisundi kuritarvitamises," seisis Londoni politsei avalduses, mis puudutas endise valitsusministri suhtes algatatud uurimist.

Politsei uurib Mandelsoni seoses dokumentidega, mis viitavad sellele, et ta edastas pooleteise kümnendi eest Epsteinile tundlikku riiklikku teavet.

Seksuaalkuritegudes Mandelsonile süüdistusi esitatud ei ole.

Vahistamine toimus vaid neli päeva pärast seda, kui sarnases süüteos kahtlustatuna peeti kinni Andrew Mountbatten-Windsor, endine prints Andrew, kelle puhul on uurimise all samuti sõprussuhted Epsteiniga.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Reuters, AP

