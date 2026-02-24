Tiit Hennoste: meeldis, et presidendi kõne polnud halisev ega vinguv

President Alar Karise kõne vabariigi aastapäeval oli hea, sest see polnud halisev ega vinguv ning eriti huvitav oli selles fraas "hääletu hääbumine", ütles kirjandusteadlane Tiit Hennoste.

"Hea oli. Mulle meeldis. Eriti meeldis üks fraas, mille nimi oli "hääletu hääbumine". Ma saan aru, et see võis kõlada natuke negatiivselt, aga minu arust on see fraas, mille on väga suur perspektiiv, et sellega edasi mõelda. Ja mulle meeldis, et see ei olnud halisev ega vinguv kõne – vabariigi aastapäeval võiks ju olla midagi rahulikumat ja rõõmsamat. Ja Karise rahulik loomus ja rahulik ütlemine mulle meeldis," lausus Hennoste.

Küsimusele, kas Eesti rahvas on endiselt raamatuusku, vastas Hennoste, et veel on.

"Ma ei tea, kui kaua, ei taha ära sõnuda, aga veel on. See väike jõnks, mis oli, põlvkond, kes 1990-ndatel tuli ja kes praegu on õitsvas keskeas – see jõnks oli selline, kes eriti ei lugenud (raamatuid), luges rohkem raha. Aga noored loevad jälle natuke rohkem raamatuid. Võib -olla mitte nii palju, kui minuvanuste põlvkond, aga ikkagi – ma näen selles suurt lootust veel," ütles Hennoste.

Hennostel endal on praegu lugemisel Aquino Thomase "Kümne käsu seletus". "Mõjub väga rahustavalt ja rõõmustavalt praeguse aja maailmas," ütles Hennoste.