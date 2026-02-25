Venemaa on nelja aastaga rünnanud Ukrainat 13 000 raketi, 88 000 drooniga

Venemaa on neli aastat tagasi alustatud täiemahulise sõja käigus rünnanud Ukrainat 13 000 raketi, 88 000 ründedrooni ja rohkem kui 120 000 juhitava lennukipommiga, teatas Ukraina õhujõudude pressiosakonna juhataja Juri Ignat.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas kolmapäeval, 25. veebruaril kell 5.40:

- Venemaa on 4 aastaga rünnanud Ukrainat 13 000 raketi, 88 000 drooniga;

- Witkoffi sõnul peavad USA ja Ukraina 26. veebruaril Genfis kõnelusi;

- Ukraina: rindel leidis päeva jooksul aset 143 lahingkokkupõrget.

Venemaa on 4 aastaga rünnanud Ukrainat 13 000 raketi, 88 000 drooniga

Venemaa on neli aastat tagasi alustatud täiemahulise sõja käigus rünnanud Ukrainat 13 000 raketi, 88 000 ründedrooni ja rohkem kui 120 000 juhitava lennukipommiga, teatas Ukraina õhujõudude pressiosakonna juhataja Juri Ignat.

Tema sõnul on õhujõud sõja jooksul hävitanud 9000 ja õhutõrje üle 140 000 õhusihtmärgi.

Nelja sõja-aastaga on hävitatud 86 ballistilist raketti Kinžal, 709 tiibraketti Kalibr, 2459 tiibraketti H-101, 13 raketti H-22/H-23, 12 laevatõrjeraketti Oniks, 261 tiibraketti Iskander-K, 274 ballistilist raketti Iskander-M/KN-23, üks laevatõrjerakett Tsirkon ja 30 muud raketti.

Õhutõrje on hävitanud ka 540 juhitavat lennukiraketti ning 44 700 Shahed-tüüpi ründedrooni.

Witkoffi sõnul peavad USA ja Ukraina 26. veebruaril Genfis kõnelusi

Donald Trumpi eriesindaja Steve Witkoff teatas 24. veebruaril, et USA ja Ukraina ametnikud peavad 26. veebruaril Šveitsis asuvas Genfis kõnelusi.

Kohtumine järgneb Ukraina, Venemaa ja USA vaheliste läbirääkimiste viimasele voorule, mis toimus Genfis 17.–18. veebruaril. Toona ei saavutatud kokkulepet territoriaalsetes küsimustes ega ka relvarahu saavutamises.

Witkoff teatas, et tema ja Jared Kushner (Trumpi väimees) sõidavad 26. veebruaril Genfi, et pidada kõnelusi Iraaniga. Genfis olles plaanib Witkoff kohtuda ka Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Rustem Umeroviga, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina: rindel leidis päeva jooksul aset 143 lahingkokkupõrget

Rindel leidis teisipäeva jooksul aset 143 lahingkokkupõrget, teatas Ukraina peastaap ööl vastu kolmapäeva.

"Alates selle ööpäeva algusest leidis aset 143 lahingkokkupõrget. Vaenlane korraldas 48 õhurünnakut, heites 135 juhitavat lennukipommi. Lisaks sellele kasutas 4315 kamikaze drooni ja tulistas 2395 korda asustatud punkte ja meie üksuste positsioone," seisab peastaabi teates.