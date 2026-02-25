Otse kell 12: riigikogu infotunnis Kallas, Pevkur, Taro

Kolmapäeval kell 12 algavas riigikogu infotunnis osalevad haridus- ja teadusminister Kristina Kallas peaministri ülesannetes, kaitseminister Hanno Pevkur ning siseminister Igor Taro.

Kallas vastab küsimustele, mis käsitlevad elektrit ja küttehindu, plaanitavat metsaseaduse muudatust, valitsuse plaani sotsiaalmeedia kahjulike mõjude leevendamisest lastele ning raudteetaristut.

Taro vastab küsimustele, mis käsitlevad elanikkonna kaitset, telefonipettusi ning sisejulgeolekut.

Pevkur vastab küsimustele, mis käsitlevad tuumarelvade Eestisse paigutamist ja julgeolekut.