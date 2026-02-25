Eesti Ikea poodide käive kasvas ligi 97 miljoni euroni

Runikon Retail tõi aruandes välja, et eelmisel majandusaastal, mis algas 2024. aasta septembrist ja lõppes mullu augusti lõpus, mõjutas nende käivet kõige enam kõrge euribor, mis pidurdas kinnisvaraturu aktiivsust ja suurendas laenukulusid.

Ettevõte märkis, et Eesti leibkonnad on muutunud ettevaatlikumaks, põhjuseks geopoliitiline ebakindlus ja aeglustunud majanduskasv. Sellest hoolimata täheldab Ikea Eesti poodide pidaja, et inimesed kulutavad rohkem raha kodukontorite loomisele ning korrastavad elutube ning laste- ja magamistube.

Eelmisel aastal oli Runikon Retaili käive 96,957 miljonit eurot, mida oli ligi kuus miljonit eurot rohkem kui eelnenud majandusaastal. Suurem osa müügitulust tuli mööbli ja valgustite jaemüügist, 30 protsenti käibest andis muude kodutarvete jaemüük.

Müügitulust 3,6 protsenti moodustas restoranide ja kohvikute tegevus ning ligi poolteist protsenti muude toidukaupade jaemüük. Teenuste müügi ehk mööblipaigalduse, posti- ja kullerteenuste müügi osakaal ettevõtte käibest oli veidi üle kahe protsendi.

Kasumiks kujunes ligi 5,626 miljonit eurot, mis jäi eelnenud aasta kasumile alla - toona oli see ligi 6,673 miljonit eurot.

Ettevõttes töötas aruandeaastal keskmiselt 431 töötajat, samas kui eelnenud aastal oli neid 435. Tööjõule kulus Runikon Retailil 13,271 miljonit eurot ja see summa sisaldas lisaks palgakulule ja sotsiaalmaksudele ka renditööjõukulusid ja puhkusereservi muutusi.

Käesolevaks majandusaastaks planeerib Runikon Retail käibekasvu, sest Eesti majandusele on prognoositud stabiilset kasvu, mis peaks hästi mõjuma ka leibkondade ostujõule. Suurim, 1,1 miljoni euro suurune investeering suunatakse tänavu digivaldkonna arendamisse.

Ikea alustas Eestis tegevust 2019. aastal ning esialgu digitaalselt - Tallinnas avati planeerimis- ja tellimispunkt. 2021. aastal lisandus Tartu tellimispunkt ning poe avas Rootsis asutatud kontsern Eestis 2022. aastal.

2024. aastal avati Tartus laiendatud pinnaga planeerimisstuudio ning mullu suvel lisandus Pärnusse Ikea väikepood.

Runikon Retaili emaettevõtja on Hollandis registeeritud Inter IKEA Retail Holding B.V., mis kuulub Inter IKEA Systems B.V. kontserni.