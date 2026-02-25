X!

Infortari käive kerkis mullu 1,8 miljardi euroni

Majandus
Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.
Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Majandus

Infortari kontserni eelmise aasta müügitulu oli 1,837 miljardit eurot, mida on eelnenud aastast enam kui kolmandiku võrra rohkem ning puhaskasumiks kujunes ligi 72 miljonit eurot.

Infortar teatas kolmapäeval, et nende käive oli mullu 1,837 miljonit eurot ning ettevõtte kasum enne intresse, makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) kasvas 60 protsenti 233 miljoni euroni.

Kontsern tõi EBITDA kasvu põhjustena välja eelkõige Tallink Grupi tulemuste konsolideerimise kogu 12 kuu ulatuses, Elengeri EBITDA ligikaudu 12 miljoni euro suuruse paranemise ning põllumajandussektori, sealhulgas Estonia Farmide ja Halinga lisandumise konsolideerimisgruppi.

"Eelmiste aastate suurinvesteeringud on teinud Infortari finantsiliselt vastupidavamaks ning kasvatanud ja ühtlustanud kontserni rahavooge. Möödunud aastal vähendasime võlakoormust, suurendasime likviidsust ning tegime EBITDA kui peamise näitaja osas korraliku hüppe, milles näeme ka järgmistel aastatel täiendavat kasvuruumi," ütles Infortari juhatuse esimees Ain Hanschmidt.

Tema sõnul andsid Infortari põhivaldkonnad mullu tugeva panuse. Merelaevanduses oli äärmiselt väljakutsete rohke aasta, kuid sellele vaatamata vähendati tunduvalt laenukoormust ning Tallink maksab omanikele soliidset dividendi.

"Energeetikas on hea tõdeda, et varasemate aastate välisinvesteeringud on end õigustanud ning nii Gaso kui ka Elenger Polska tegid suurepärase tulemuse. Elenger Grupi kasum ja rahavood on praeguseks hästi hajutatud nii tegevusvaldkondade kui ka riikide lõikes, mis omakorda toetab kasvu ja laienemist ka tulevikus," ütles Hanschmidt.

Möödunud aastast tõi ta välja ka olulise laienemise põllumajanduses. Halinga ja Estonia piimafarmide soetamise näol on ühelt poolt tegemist strateegilise sammuga portfelli tasakaalustamiseks, kuid teisalt ka pikema vaatega investeering valdkonda, kus Eestil võiks olla selge konkurentsieelis.

"Toidutootmine, energeetika ja taristu ei ole lühiajalised trendid, vaid majanduse alustalad. Vaatame neid valdkondi tervikuna, kus sünergia loob täiendavat väärtust," sõnas Hanschmidt.

Infortari kontserni konsolideeritud puhaskasum oli 2025. majandusaastal 71,969 miljonit eurot ja kui välja arvata 2024. aastal Tallinki omandamisest saadud ühekordne kasum, siis kontserni põhitegevusest tulenev kasumlikkus mullu paranes.

Kontserni omakapital ulatus eelmisel aastal 1,178 miljardi euroni, varade maht 2,588 miljardi euroni ja investeeringud 125 miljoni euroni. Laenukohustised vähenesid aastaga kuuendiku võrra 1,060 miljardi euroni ja netovõlg viiendiku võrra 841 miljoni euroni.

Infortari juhatus kavatseb teha ettepaneku tasuda 2025. aasta majandustulemuste eest dividendi 3,02 eurot aktsia kohta. Väljamaksed tehakse juulis ja detsembris.

Infortar tegutseb seitsmes riigis ja kontserni kuulub 109 ettevõtet.

Toimetaja: Karin Koppel

