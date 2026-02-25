Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Hendrik Agur eestikeelsest haridusest

Eestikeelsele haridusele üleminek on aastaid veninud ja meil on endiselt koole, mille lõpetajad on sisuliselt umbkeelsed. Kelle tegemata töö see on? Kas noored tajuvad, et keeleoskus annab neile paremad karjäärivõimalused? Kuidas on Ida- Virumaa haridusasutustes olukord eesti keele oskusega? Stuudios on Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hendrik Agur.