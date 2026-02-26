X!

Venemaa ründas Kiievit droonide ja rakettidega

Välismaa
Ukraina pealinn Kiiev
Ukraina pealinn Kiiev Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Vladyslav Sodel
Välismaa

Venemaa ründas rakettide ja droonidega mitmeid Ukraina piirkondi, sealhulgas Kiievi linna. Ukraina president Volodõmõr Zelenski arutas USA presidendi Donald Trumpiga küsimusi, mida käsitletakse neljapäeval Genfis toimuval kahepoolsel kohtumisel.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas neljapäeval, 26. veebruaril kell 5.40:

- Venemaa ründas Kiievit droonide ja rakettidega;

- Zelenski tegi ülevaate telefonikõnest Trumpiga.

Väljaande The Kyiv Independent ajakirjanikud teatasid neljapäeva varahommikul, et Kiievis oli kuulda mitmeid plahvatusi. Kiievi sõjaväelise administratsiooni juht Timur Tkatšenko teatas veidi varem, et Venemaa ründas linna rakettide ja droonidega.

"Vaenlane ründab linna ründedroonide ja ballistiliste rakettidega. Õhutõrje töötab. Püsige varjendites kuni häire lõpuni!" teatas Tkatšenko. 

Väljaanne The Kyiv Independent kirjutab, et ka teised Ukraina piirkonnad sattusid Venemaa rünnaku alla. Harkivi ametnikud teatasid, et rünnaku alla jäi piirkonnas asuv kõrghoone. Zaporižžja linnas sai kahjustada üks kortermaja, Krõvõi Rihis sai plahvatuses vigastada vähemalt kaks inimest.

Zelenski tegi ülevaate telefonikõnest Trumpiga

Ukraina president Volodõmõr Zelenski arutas USA presidendi Donald Trumpiga küsimusi, mida käsitletakse neljapäeval Genfis toimuval kahepoolsel kohtumisel.

"Rääkisin äsja USA presidendi Donald Trumpiga. Kõnes osalesid ka president Trumpi esindajad Steve Witkoff ja Jared Kushner. Nüüd teevad meie meeskonnad kõvasti tööd ja ma tänasin neid kõigi nende pingutuste ning läbirääkimistesse ja sõja lõpetamise töösse panustamise eest," sõnas riigipea.

Presidendi sõnul on see talv Ukraina jaoks kõige raskem, kuid õhutõrjesüsteemide raketid, mida saab Ühendriikidest osta, on suureks abiks nende väljakutsetega toimetulekul ja elude kaitsmisel.

"Rääkisime küsimustest, millega meie esindajad homme Genfis kahepoolsel kohtumisel tegelevad. Samuti läbirääkimismeeskondade järgmise ehk märtsi alguses toimuva täiskoosseisus kolmepoolse kohtumise ettevalmistamisest. Loodame, et see annab võimaluse liikuda edasi läbirääkimistele liidrite tasandil. President Trump toetab seda sammude järjestust. See on ainus viis lahendada kõik keerulised ja tundlikud küsimused ning sõda lõpuks lõpetada," rääkis Zelenski.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: The Kyiv Independent, BNS

