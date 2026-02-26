Melenchon üritab sotsiaalmeedia toel seista vastu ajakirjanduse survele

Prantsusmaa vasakpopulistliku partei Alistumatu Prantsusmaa (LFI) juht Jean-Luc Melenchon jäi kriitikalaviini alla ning proovib nüüd sotsiaalmeedia toel seista vastu ajakirjanduse survele. Kriitikud leiavad samas, et Melenchon üritab vältida keerulistele küsimustele vastamist.

LFI sattus hiljuti poliitilisse kriisi, kuna erakonnaga seotud aktiviste kahtlustatakse konkureeriva parempopulistliku rühmituse liikme tapmises. Samal ajal püüab LFI juht Melenchon seista vastu kriitikale ja on pöördunud suunamudijate poole.

Melenchoni hinnangul kohtleb traditsiooniline meedia teda ebaõiglaselt ning seetõttu korraldas ta esmaspäeval pressikonverentsi, kuhu olid kutsutud suunamudijad ja veebikanalite esindajad. Juurdepääs keelati mitmele tuntud Prantsuse väljaandele, nagu Liberation (vasakpoolne leht), Le Monde ja uudisteagentuur AFP.

Kriitikud leiavad nüüd, et Melenchon püüab keeruliste küsimuste eest kõrvale põigelda ja väldib professionaalseid ajakirjanikke. Ka Prantsuse valitsuse pressiesindaja Maud Bregeon kritiseeris Melenchoni lähenemist. Lisaks kritiseeris Melenchoni tegevust veel vabaühendus Reporters Without Borders (RWB) ehk Piirideta Reporterid.

LFI parlamendisaadik Louis Boyard väitis, et partei ei taha ajakirjandusvabadust piirata, vaid hoopis seda suurendada. Esmaspäevast pressikonverentsi kanti üle ka YouTube'is.

Samal ajal jätkavad võimud 23-aastase aktivisti Quentin Deranque'i tapmise uurimist. Sündmused, mis viisid tema tapmiseni, on endiselt ebaselged. Politsei on teatanud, et uurib, kas LFI saadiku Raphael Arnault kaasasutatud noorteorganisatsiooni La Jeune Guard (Noor Kaardivägi) liikmed olid Deranque'i surmaga seotud.

Politico kirjutab, et ka Donald Trumpi administratsioon piirab traditsioonilise meedia juurdepääsu pressikonverentsidele ning annab rohkem sõna parempoolsetele sisuloojatele ja saatejuhtidele.

Politico uuris seetõttu Boyardilt, kas LFI tegevus peegeldab Trumpi administratsiooni tegevust. Boyardi sõnul püüti uue formaadiga vaid tagada uutele tulijatele spetsiaalne juurdepääs.

Politico toob välja, et suunamudijate roll poliitilises kommunikatsioonis kasvab ning seetõttu teevad nendega üha enam koostööd ka peavooluparteid.

"Kui ma näen traditsioonilise meedia reaktsiooni, siis ehk kardavad nad enda väljavahetamist," ütles Boyard.

Samas ajakirjanduse teatel üritab Melenchon praeguse uudistetsükli ajal lihtsalt kontrollida narratiivi, mis on seotud Deranque'i surmaga

"Melenchonil on õigus meediakajastust kritiseerida, kuid mis on vähem õigustatud ja murettekitavam, on katse paigutada iga ajakirjanik ühte või teise leeri, kas siis headeks või halbadeks," teatas Prantsusmaa ajakirjanike liit.