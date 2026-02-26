Pateli sõnul hankis FBI Bideni administratsiooni ajal tema andmeid

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) praegune direktor Kash Patel ütles, et seoses Donald Trumpi uurimisega hankis agentuur tema ja Susie Wilesi telefonikõnede andmeid. Pateli sõnul toimus see aastatel 2022-2023, mil ta oli Trumpi liitlasest eraisik.

Pateli sõnul olevat sama uurimise raames hangitud ka praeguse Valge Maja personaliülema Susie Wilesi andmeid, viimane oli varem Trumpi kampaaniajuht.

Pateli sõnul avastas FBI andmed failidest, mis olid märgitud kui "keelatud", mistõttu on neid büroo arvutisüsteemidest raske leida.

"On ennekuulmatu ja sügavalt murettekitav, et FBI eelmine juhtkond nõudis salaja minu enda telefonikõnede andmeid, koos praeguse Valge Maja personaliülema Susie Wilesi andmetega, selleks kasutati nõrku ettekäändeid ja kogu protsess maeti toimikutesse, mille eesmärk oli vältida igasugust järelevalvet," ütles Patel uudisteagentuurile Reuters.

Reuters ei suutnud teha kindlaks, milliseid andmeid FBI hankis ega kes vastava loa andmise heaks kiitis. Pole ka selge, kas Pateli ja Wilesi suhtes oli algatatud uurimine. Mõlemad olid toona Trumpi lähedased liitlased.

Pateli sõnul hangiti teavet tema ja Wilesi tehtud kõnede aja kohta ning samuti selle kohta, kellele helistati, kuid mitte seda, mida kõnedes räägiti.

FBI korraldas 2022. aastal läbiotsimise Trumpi Florida residentsis osana nüüdseks lõpetatud uurimisest, mis käsitles salastatud dokumentide väärkäitlemist pärast tema esimest ametiaega Valges Majas.

Väidetavalt hoidis Trump oma Mar-a-Lago kodus salastatud dokumente. Prokuröride sõnul sisaldasid materjalid salajasi tuuma- ja kaitsealaseid dokumente.

Teadaolevalt küsitleti uurimise raames ka Patelit ja Wilesi. Trump ise eitas igasugust süüd selles juhtumis.

Justiitsministeerium loobus hagist pärast seda, kui Trump võitis 2024. aasta novembri presidendivalimised. Eriprokurör Jack Smith loobus ka teisest uurimisest, mis käsitles 2020. aasta valimiste tühistamise katse süüdistusi. Ta järgis justiitsministeeriumi poliitikat, mille kohaselt ei esitata ametisolevale presidendile süüdistust.

Smithi pressiesindaja ei kommenteerinud Pateli süüdistusi. Ka endine justiitsminister Merrick Garland ja endine FBI direktor Chris Wray ei vastanud kohe Reutersi kommentaaritaotlustele.

Kolme FBI ametniku sõnul on agentuur vallandanud 10 töötajat, kes olid seotud Mar-a-Lago salastatud dokumentide juhtumi uurimisega.