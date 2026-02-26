X!

Pateli sõnul hankis FBI Bideni administratsiooni ajal tema andmeid

Välismaa
Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) praegune direktor Kash Patel
Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) praegune direktor Kash Patel Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Mike Segar
Välismaa

Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) praegune direktor Kash Patel ütles, et seoses Donald Trumpi uurimisega hankis agentuur tema ja Susie Wilesi telefonikõnede andmeid. Pateli sõnul toimus see aastatel 2022-2023, mil ta oli Trumpi liitlasest eraisik.

Pateli sõnul olevat sama uurimise raames hangitud ka praeguse Valge Maja personaliülema Susie Wilesi andmeid, viimane oli varem Trumpi kampaaniajuht. 

Pateli sõnul avastas FBI andmed failidest, mis olid märgitud kui "keelatud", mistõttu on neid büroo arvutisüsteemidest raske leida.

"On ennekuulmatu ja sügavalt murettekitav, et FBI eelmine juhtkond nõudis salaja minu enda telefonikõnede andmeid, koos praeguse Valge Maja personaliülema Susie Wilesi andmetega, selleks kasutati nõrku ettekäändeid ja kogu protsess maeti toimikutesse, mille eesmärk oli vältida igasugust järelevalvet," ütles Patel uudisteagentuurile Reuters. 

Reuters ei suutnud teha kindlaks, milliseid andmeid FBI hankis ega kes vastava loa andmise heaks kiitis. Pole ka selge, kas Pateli ja Wilesi suhtes oli algatatud uurimine. Mõlemad olid toona Trumpi lähedased liitlased. 

Pateli sõnul hangiti teavet tema ja Wilesi tehtud kõnede aja kohta ning samuti selle kohta, kellele helistati, kuid mitte seda, mida kõnedes räägiti.

FBI korraldas 2022. aastal läbiotsimise Trumpi Florida residentsis osana nüüdseks lõpetatud uurimisest, mis käsitles salastatud dokumentide väärkäitlemist pärast tema esimest ametiaega Valges Majas.

Väidetavalt hoidis Trump oma Mar-a-Lago kodus salastatud dokumente. Prokuröride sõnul sisaldasid materjalid salajasi tuuma- ja kaitsealaseid dokumente.

Teadaolevalt küsitleti uurimise raames ka Patelit ja Wilesi. Trump ise eitas igasugust süüd selles juhtumis.

Justiitsministeerium loobus hagist pärast seda, kui Trump võitis 2024. aasta novembri presidendivalimised. Eriprokurör Jack Smith loobus ka teisest uurimisest, mis käsitles 2020. aasta valimiste tühistamise katse süüdistusi. Ta järgis justiitsministeeriumi poliitikat, mille kohaselt ei esitata ametisolevale presidendile süüdistust.

Smithi pressiesindaja ei kommenteerinud Pateli süüdistusi. Ka endine justiitsminister Merrick Garland ja endine FBI direktor Chris Wray ei vastanud kohe Reutersi kommentaaritaotlustele.

Kolme FBI ametniku sõnul on agentuur vallandanud 10 töötajat, kes olid seotud Mar-a-Lago salastatud dokumentide juhtumi uurimisega.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: Reuters

Samal teemal

uus hooaeg

hoiame pöialt!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:32

Eesti jääpurjetajad toovad Rootsist EM-i pronksi

14:25

Riigikogu erakonnad ei välista president Karise toetamist järgmiseks ametiajaks

14:16

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit

14:06

Rootsi meedia: välisriik võib peagi rünnata Põhjamaade energiataristut

14:03

Tarmo Tamm: energeetikas ei ole küsimus, kas investeerida, vaid kuidas

13:54

Rahandusminister Ligi ei välista lisaeelarve tegemist

13:53

Keithy Kuuspu: auhindadest olulisem on silma paistmine

13:48

Erakonnad otsustasid presidendikandidaadi otsimisel rääkida kõigepealt Karisega Uuendatud

13:46

Silver Sillak: probleem pole ETS, vaid uute elektrijaamade puudus

13:42

Priit Võigemast: Eestis on tohutult palju andekaid lapsi

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle!

järjejutt

Loetumad uudised

25.02

Venemaa laseb migrantide Euroopasse saatmiseks tunneleid ehitada

24.02

Vaata uuesti: Genialistide "Õpetaja" Teodor van Dijki esituses

25.02

Tartus valmis viltuse kortermaja asemele ehitatud uus hoone

25.02

Heliga kiiruspiiraja kasutamine uutes autodes tekitab endiselt küsimusi

25.02

Tallinnas sai viis inimest kahe trammi kokkupõrkes kannatada Uuendatud

24.02

Galerii: vabariigi aastapäeva tähistamine Estonias

09:46

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

06:39

Kuuba vägede ja USA registris olnud laeva tulevahetuses sai surma neli inimest

25.02

Rauaaja massimõrvarid võtsid sihikule naised ja lapsed

25.02

Neli Maarjamäe elanikku sai Tallinna vastu võidu ka ringkonnakohtust

ilmateade

loe: sport

14:32

Eesti jääpurjetajad toovad Rootsist EM-i pronksi

14:16

Kristjan Ilves lendas Austrias enam kui 200 meetrit

13:37

Cristiano Ronaldost sai Hispaania jalgpalliklubi aktsionär

13:19

Elena Malõgina jõudis Slovakkias veerandfinaali

loe: kultuur

13:53

Keithy Kuuspu: auhindadest olulisem on silma paistmine

11:59

Plekktrummi külaline on Tõnu Õnnepalu

11:53

Tallinnas esineb Black Eyed Peas

11:11

Jana Stahl: rannarootsi kultuur on praegu oma renessanssi läbimas

loe: eeter

13:42

Priit Võigemast: Eestis on tohutult palju andekaid lapsi

12:41

Aldo Järvsoo: presidendi vastuvõtul paistis silma võrratu eesti ehtekunst

09:46

Sünoptik: tõsine talv saab selle nädalaga läbi

08:56

Galerii: reisisari "Õhinapõhised" alustab seiklust Nicaraguas

Raadiouudised

12:30

Raadiouudised (26.02.2026 12:00:00)

11:30

Barcelona tõstis turismimaksu Euroopa üheks kõrgeimaks

11:30

Enamik kalaliike on halvas olukorras

09:25

Raadiouudised (26.02.2026 09:00:00)

25.02

Päevakaja (25.02.2026 18:00:00)

25.02

Lätis valmis esimene osa Baltimaade suurimast polügoonist

25.02

Vormsi ja Ruhnu ootavad riigiasutustelt ühenduse tagamisel kiiremat tegutsemist

25.02

Kante: Tallinnas on vabu lasteaiakohti üle viiesaja

25.02

Asjatundjad: seakatku ohjeldamiseks tuleks ka seadusi uuendada

25.02

Raadiouudised (25.02.2026 15:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo