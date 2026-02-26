X!

Suri endine riigikohtunik Urmas Volens

Eesti
Urmas Volens
Urmas Volens
Eesti

Neljapäeval suri 49-aastaselt endine riigikohtunik Urmas Volens.

Urmas Volens lõpetas 1999. aastal cum laude'ga Tartu Ülikooli Õigusinstituudi õigusteaduse eriala. Ta jätkas oma õpinguid Saksamaal Kölni Ülikoolis. 2011. aastal kaitses Volens Tartu Ülikoolis doktoritöö teemal "Usaldusvastutus kui iseseisev vastutussüsteem ja selle avaldumisvormid".

Volens töötas aastatel 1998–2000 justiitsministeeriumi eraõiguse osakonnas referendina. Seejärel oli ta justiitsministeeriumi kohtute osakonna, notariaadi ja registrite talituse nõunik, tegeledes kinnistusraamatu ja teiste kohtute kinnistusosakondades peetavate kohtulike registrite arengustrateegiate kujundamise ning nende registrite tööd reguleerivate õigusaktide väljatöötamisega.

Aastatel 2003–2006 oli Volens justiitsministeeriumi õiguspoliitika osakonna eraõiguse talituse juhataja ja aastatel 2006–2009 justiitsministeeriumi asekantsler, kus tema vastutusalas oli valitsuse õiguspoliitika koordineerimise korraldamine ja juhtimine eraõiguse, riigiõiguse ja haldusõiguse valdkonnas, samuti õigusloome metoodika ning õiguse mõjude analüüsi korraldamine ja eelnõude ettevalmistamine.

2010. aastal asus Volens tööle advokaadibüroo Sorainen nõunikuna. 29. novembril 2011 sai temast advokatuuri liige ja talle anti vandeadvokaadi kutsenimetus. 2016–2020 töötas ta vandeadvokaadina advokaadibüroos NOVE, olles ühtlasi selle büroo kaasasutaja ja partner.

23. septembril 2020 otsustas riigikogu nimetada Volensi riigikohtu liikmeks. Riigikohtu üldkogu otsustas vabastada Volensi omal soovil ametist alates 19. detsembrist 2025. Volens naasis advokatuuri.

Toimetaja: Johanna Alvin

