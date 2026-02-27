Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 27. veebruaril kell 5.45:

- Ukraina ründas Belgorodi energiarajatisi;

- Zelenski: Ukraina on muutunud tõhusamaks Vene õhurünnakute tõrjumisel;

- Umerov tegi ülevaate Genfis toimunud kõnelustest.

Ukraina ründas Belgorodi energiarajatisi

Ukraina korraldas õhurünnaku Venemaa Belgorodi oblasti energiaobjektide pihta, kahjustades oblastis elektri- ja soojavarustust.

"Energiataristu rajatistele tekitati tõsist kahju. Selle tagajärjel on esinenud elektrikatkestusi, veevarustuse häireid ja küttekatkestusi," teatas Belgorodi oblasti kuberner Vjatšeslav Gladkov.

Telegrami kanalid teatasid, et Belgorodi piirkonda tabasid HIMARS-i raketid, jättes suure osa linnast elektrita. Belgorodi linn asub Ukraina piirist umbes 40 kilomeetri kaugusel, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski: Ukraina on muutunud tõhusamaks Vene õhurünnakute tõrjumisel

Ukraina õhujõud on tänu süsteemisisestele muudatustele parandanud oma võimet tõrjuda Vene õhurünnakuid, hindas neljapäevases videopöördumises president Volodõmõr Zelenski.

"Viimastel nädalatel on Ukraina relvajõudude õhuvägi töötanud paremini, sest süsteemis on mõningaid asju ümber korraldatud. Eriti just selliste massiivsete õhurünnakute vastase kaitse organiseerimisel," rääkis riigipea.

Zelenski sõnul suutsid õhutõrjejõud näiteks neljapäeval alla tulistada üle 30 Vene raketi ja kaitsta olulisi energiaobjekte.

"Samuti saavutati häid tulemusi droonide tõrjumisel," lisas Zelenski.

Umerov tegi ülevaate Genfis toimunud kõnelustest

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretär Rustem Umerov tegi neljapäeva õhtul ülevaate Genfis lõppenud järjekordsest läbirääkimiste voorust.

Töö toimus Umerovi sõnul kahes formaadis – eraldi kõnelused USA delegatsiooniga ning kolmepoolne kohtumine USA ja Šveitsiga.

"Pärast kohtumisi pidasime koos Davõd Arahhamia ja Ameerika poole esindajate – erisaadik Steve Witkoffi ja Jared Kushneriga – ühise telefonikõne Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, et arutada kohtumise tulemusi ja järgmisi samme," rääkis Umerov.

Ametniku kinnitusel käivad juba ettevalmistused järgmiseks vooruks.

"Töötame julgeolekuparameetrite, majandusotsuste ja kokkulepitud seisukohtade viimistlemise nimel, mis peaksid olema aluseks edasistele kokkulepetele. Eesmärk on muuta järgmine kolmepoolne kohtumine USA ja Venemaa osalusel võimalikult sisukaks," sõnas Umerov.

Erilist tähelepanu pöörati majandusvaldkonnale ja Ukraina pikaajalistele toetusmehhanismidele.

"Koos valitsuse majandusmeeskonnaga, kelle hulgas Oleksii Soboleviga ja meie Ameerika partneritega vaatasime üksikasjalikult läbi Ukraina taastamist käsitleva dokumendi. Lepiti kokku, et meie meeskonnad jätkavad tööd dokumendi edasisel täpsustamisel. Eriti selles osas, mis puudutab tulevast ülesehitust ja investeerimisplaani," jätkas Umerov.

Samuti avaldas ametnik tänu Šveitsile läbirääkimiste korraldamise ja tööks vajalike tingimuste loomise eest.

"Täname president Donald J. Trumpi ja tema meeskonda nende aktiivse kaasatuse ja protsessi järjepideva toetuse eest," lisas Umerov.